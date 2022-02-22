Мурашко: Около 8% россиян лечатся от коронавируса в больницах

Около 8% россиян лечатся от коронавируса в больницах. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас пациентов - по сравнению с осенью 2021 года - больше в два раза.

"Если посмотреть в процентном соотношении, то количество госпитализированных пациентов составляет примерно 8% от общего количества заболевших", - сказал министр.

За минувшие сутки в России госпитализировали 17 294 человека с коронавирусом. Всего в стране выявлено 135 172 новых случая COVID-19.