На "Госуслугах" появился новый раздел для трудовых мигрантов

Сервис "Госуслуги" добавил страницу для иностранных граждан. В новом разделе будут аккумулированы информация и сервисы, необходимые для жизни и работы в России. Предполагается, что это также упростит процедуру легализации труда мигрантов.

С помощью "Госуслуг" иностранный гражданин теперь сможет получить доступ к базе вакансий, проверить ограничения на въезд в Россию, записаться в МВД на подачу документов для оформления патента, получить выписку о зарплате и пенсионном стаже, а также обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены его права.

Для регистрации учетной записи на "Госуслугах" иностранцу необходимо последовательно пройти несколько этапов. Во-первых, оформить упрощенную учетную запись. Во-вторых, оформить СНИЛС через своего работодателя либо самостоятельно в любом территориальном органе ПФР. В-третьих, купить российскую сим-карту. В-четвертых, подтвердить свою личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, либо в центре обслуживания пользователей "Госуслуг".