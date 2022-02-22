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22.02.2022 17:08
Рубрика: Власть

Наказание за нарушения в сфере пассажирских перевозок могут ужесточить

Текст: Татьяна Замахина

За нарушения в области пассажирских перевозок компаниям будет грозить штраф в размере 300 тыс. рублей или конфискация транспортного средства. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Фото: ТАСС
Пассажиры автобуса имеют право на выплату, даже если нет вины водителя в ДТП

Согласно поправкам кабмина, меняются меры ответственности для организаций, которые с нарушениями перевозят пассажиров автобусами и городским наземным электрическим транспортом. Вводятся такие санкции как дисквалификация должностных лиц и конфискация транспортных средств.

Дисквалификации будут подвергаться должностные лица, допустившие повторное нарушение или грубо нарушившие условия лицензии. За повторные нарушения законопроект предусматривает:

- для должностных лиц - штрафы в размере 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок 1-3 года,

- для юридических лиц - штрафы в размере 300 тыс. рублей или конфискацию транспортного средства.

Грубое нарушение условий лицензии при перевозке пассажиров влечет:

- для должностных лиц штраф в размере 75 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от полугода до года,

- для юридических лиц предусмотрено - 200 тыс. рублей штрафа или приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Конфискация может быть предусмотрена, если транспорт находится в собственности лица, которое и совершило правонарушение. Если же это было другое лицо и судебного решения в отношении собственника нет, конфискация не проводится, но может быть принято решение о штрафе.

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