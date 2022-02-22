Названы постковидные симптомы, требующие немедленного обращения к врачу

Коронавирусная инфекция пока еще мало изучена, и постковидный синдром может проявляться разными симптомами. Причем вирус развивается вне зависимости от тяжести течения инфекции и запускает длительное воспаление во многих органах.

Врач-терапевт Ирина Губанова назвала aif.ru постковидные симптомы, которые требуют обязательной медицинской помощи. В первую очередь, после болезни следует обратить внимание на пульс. Если он ускоряется на 20 или более ударов в минуту, когда человек встает. Например, в положении лежа пульс 76, в положении сидя - 98, а стоя - 122. Это повод обратиться к врачу.

Следим за артериальным давлением. Если в покое оно выше 130/80 мм ртутного столба, при том, что ранее оно не повышалось. На фоне нормального артериального давления возникают головокружения или появляется резкая слабость.

Опасным симптомом является беспричинная одышка, появляющаяся при любой легкой нагрузке или в покое. Резкое снижение зрение - требует похода не только к окулисту, но и терапевту.

Слабость или боль в мышцах не проходит или нарастает, а попытки ее вылечить местными противовоспалительными мазями/гелями или таблетированными НПВС на протяжении 3-5 дней не дают эффекта.

"Каждому пациенту, перенесшему ковид, сегодня положена углубленная диспансеризация. Пройти ее можно бесплатно, по полису ОМС, через 60 дней в поликлинике по месту жительства в два этапа", - рассказывает Губанова.

При этом врач отметила, что самолечение опасно для здоровья. Необходима помощь и консультация специалиста.