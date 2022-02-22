Небензя на заседании Совбеза ООН назвал причину признания ДНР и ЛНР

Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, как это уже было в 2014-2015 годах.

Москва не может допустить кровавой бойни, поэтому и было принято решение по признанию Донецкой и Луганской республик, объяснил в Совбезе ООН постпред России Василий Небензя.

Последние события показали, что Киев не желает вести прямой диалог с представителями республик. В частности, усилился обстрел территорий.

Небензя призвал коллег по Совбезу сосредоточиться на том, как заставить Киев прекратить накалять ситуацию на Донбассе. На заседании, экстренного созванного в Нью-Йорке, прозвучало немало эмоциональных заявлений, категоричных оценок и далеко идущих выводов в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Дипломат не стал отвечать на прямые выпады в адрес Москвы, а попросил Запад повлиять на украинские власти, чтобы те прекратили провокации на востоке Украины.