Nord Stream 2 ждет информации о "Северном потоке - 2" от регулятора

Компания Nord Stream 2 ждет официальной информации о сертификации "Северного потока - 2" от Федерального сетевого агентства Германии. Об этом со ссылкой на оператора газопровода сообщает РИА "Новости".

В компании отметили, что приняли к сведению сообщения СМИ о заявлении канцлера ФРГ Шольца о приостановке процедуры сертификации "Северного потока - 2".

"Мы не можем комментировать эти сообщения и ожидаем надлежащую информацию от регулирующих органов", - подчеркнули в Nord Stream 2.

Олаф Шольц заявил, что распорядился отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по анализу надежности энергоснабжения. Без этого документа сертификация газопровода "Северный поток - 2" невозможна.