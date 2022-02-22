Новые документальные фильмы расскажут о мигрантах и невинно осужденных

Онлайн-кинотеатр Premier представил новые документальные проекты, которые специально для них эксклюзивно производит кинокомпания "1-2-3 Production". Все они затрагивают острые социальные темы актуальные для России. В числе первых выйдут три документальные ленты - "Жизнь других", "Невинно осужденные" и "Город и музыка".

"Жизнь других" расскажет о быте женщин-мигранток, которые приезжают из стран СНГ в Москву на заработки и сталкиваются с укладом жизни, непохожим на традиции их родины. "Невинно осужденные" - это история о судьбе людей, осужденных за преступление, которого они не совершали. А проект музыкального журналиста Бориса Барабанова и студии "Амурские волны" "Город и музыка" посвящен музыкальной культуре разных городов России.

Фото: предоставлено Premier

Автор проекта "Жизнь других" - Наталья Билан, которая работала в числе топ-менеджеров телеканалов "Домашний" и "Матч ТВ".

"Невинно осужденные" снял режиссер-документалист и оператор-постановщик Ринат Халиков. У каждого героя проекта своя драма, их осудили на немалый срок, и у их историй далеко не всегда счастливый финал: одни смогли добиться оправдательного приговора, другие по ошибке провели годы в тюрьме.

Фото: предоставлено Premier

Фильм "Город и музыка" Бориса Барабанова и студии "Амурские волны" расскажет о музыкальной культуре таких городов России, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Уфа и других. А также - о судьбах культовых российских музыкантов, имена которых связаны с этими городами.

"Документальное кино - одно из самых динамично развивающихся сейчас направлений, которое открывает нам огромные миры нерассказанных историй и высвечивает значимые стороны современной жизни. Нам удалось сформировать чрезвычайно разнообразную документальную линейку, в которой есть и изысканные художественные новаторские и авторские сериалы, и остросоциальные высказывания, и увлекательные яркие зрительские работы. Первые три проекта частично отражают это разнообразие. Документальное кино - это живой пульс времени, и шанс получить недоступный иначе человеческий опыт. Мы очень рады, что благодаря Premier этот опыт получит важная для нас аудитория", - говорит куратор документального направления кинокомпании "1-2-3 Production", продюсер Анна Гудкова.