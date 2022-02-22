Новые документальные фильмы расскажут о мигрантах и невинно осужденных

Новости

Песков: Россия признает ДНР и ЛНР в провозглашенных ими границах 14:14
В Екатеринбурге открыли скульптуру, посвященную героям фильма "Офицеры" 14:08
Песков прокомментировал информацию о введении миротворцев в ДНР и ЛНР 14:04
Мурашко: Количество пациентов с COVID-19 снизилось на 22 процента 14:02
Песков: РФ признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали 14:02
Кабмин выделит почти 3,5 млрд рублей на спецвыплаты медикам 13:57
Песков назвал нежелательным разрыв дипотношений с Украиной 13:57
Зеленский допустил разрыв дипотношений с Россией 13:57
Военный эксперт: Широкомасштабное наступление войск Украины маловероятно 13:55
Володин сообщил об улучшении самочувствия Жириновского 13:48
Захарова: Вопрос ядерного оружия на Украине не зависит от желаний Киева и Вашингтона 13:47
Германия сохранит пограничный контроль на границе с Австрией 13:45
МИД РФ: Москва не желает разрывать дипотношения с Киевом 13:41
В Катаре заявили, что не смогут заменить Россию как поставщика газа в Европу 13:39
В Астраханской области украли пожертвования прихожан из кафедрального Свято-Троицкого собора 13:38
В ДНР заявили о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ 13:37
МИД: Признание ДНР и ЛНР было непростым, но единственно возможным шагом 13:32
МЧС проведет масштабную дезинфекцию ростовских пунктов временного размещения 13:27
Президент присвоил генеральские звания представителям высшего состава МВД 13:13
На Донбассе обстреляли группу иностранных журналистов 13:04
Эксперт Fitch: Заменить Россию на мировом рынке нефти некому 12:57
Лавров гарантировал ДНР и ЛНР безопасность 12:53
Австрия грозит заблокировать решение ЕС по атомной энергетике 12:49
МЧС: Донбассу направлено 228 тонн гуманитарной помощи 12:46
Сертификат по результатам теста на антитела доступен только на "Госуслугах" 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Записки пациента о целебной силе памяти, фронтовых ранах и невоевавших врачах
Записки пациента о целебной силе памяти, фронтовых ранах и невоевавших врачах
22.02.2022 13:25
Рубрика: Культура

Новые документальные фильмы расскажут о мигрантах и невинно осужденных

Текст: Сусанна Альперина
Онлайн-кинотеатр Premier представил новые документальные проекты, которые специально для них эксклюзивно производит кинокомпания "1-2-3 Production". Все они затрагивают острые социальные темы актуальные для России. В числе первых выйдут три документальные ленты - "Жизнь других", "Невинно осужденные" и "Город и музыка".
Фото: предоставлено Premier Фото: предоставлено Premier
Фото: предоставлено Premier

"Жизнь других" расскажет о быте женщин-мигранток, которые приезжают из стран СНГ в Москву на заработки и сталкиваются с укладом жизни, непохожим на традиции их родины. "Невинно осужденные" - это история о судьбе людей, осужденных за преступление, которого они не совершали. А проект музыкального журналиста Бориса Барабанова и студии "Амурские волны" "Город и музыка" посвящен музыкальной культуре разных городов России.

Фото: предоставлено Premier

Автор проекта "Жизнь других" - Наталья Билан, которая работала в числе топ-менеджеров телеканалов "Домашний" и "Матч ТВ".

"Невинно осужденные" снял режиссер-документалист и оператор-постановщик Ринат Халиков. У каждого героя проекта своя драма, их осудили на немалый срок, и у их историй далеко не всегда счастливый финал: одни смогли добиться оправдательного приговора, другие по ошибке провели годы в тюрьме.

Фото: предоставлено Premier

Фильм "Город и музыка" Бориса Барабанова и студии "Амурские волны" расскажет о музыкальной культуре таких городов России, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Уфа и других. А также - о судьбах культовых российских музыкантов, имена которых связаны с этими городами.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Дни документального кино Красноярского края прошли в Москве

"Документальное кино - одно из самых динамично развивающихся сейчас направлений, которое открывает нам огромные миры нерассказанных историй и высвечивает значимые стороны современной жизни. Нам удалось сформировать чрезвычайно разнообразную документальную линейку, в которой есть и изысканные художественные новаторские и авторские сериалы, и остросоциальные высказывания, и увлекательные яркие зрительские работы. Первые три проекта частично отражают это разнообразие. Документальное кино - это живой пульс времени, и шанс получить недоступный иначе человеческий опыт. Мы очень рады, что благодаря Premier этот опыт получит важная для нас аудитория", - говорит куратор документального направления кинокомпании "1-2-3 Production", продюсер Анна Гудкова.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк

Главное сегодня

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 72 "О признании Луганской Народной Республики"
Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 "О признании Донецкой Народной Республики"
Путин: РФ намерена продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки
Цена нефти Brent превысила 99 долларов впервые с сентября 2014 года
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Почему герои "Анны Карениной" живут рядом с нами
Третьяковская галерея рассказала о главных хитах