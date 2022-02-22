Песков назвал главную цель России по Донбассу

Решение об отправке военных в ДНР и ЛНР будут принимать в зависимости от событий и обращений глав республик, главное - обеспечение безопасности населения. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик, исходя из целесообразности", - пояснил Песков. "Главная цель - сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР, которые постоянно подвергаются провокациям и агрессивным действиям со стороны вооруженных сил Украины", - подчеркнул он.

Песков также отметил, что несмотря на вчерашние решения, ситуация на Донбассе по-прежнему неспокойная, многие испытывают чувство опасности.

Напомним, что в указах президента России о признании ДНР и ЛНР Минобороны поручено обеспечить поддержание мира на территориях республик.