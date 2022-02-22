Песков назвал нежелательным разрыв дипотношений с Украиной

Разрыв дипломатических отношений с Украиной только усложнит ситуацию. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

"Безусловно, разрыв дипломатических отношений - крайне нежелательный сценарий, который сделает все еще сложнее, а главное - не только для государств, но и для народов двух стран", - подчеркнул Песков.

Напомним, Зеленский допустил возможность разрыва дипотношений Киева и Москвы - такой запрос пришел ему от украинского МИД.