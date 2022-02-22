Песков назвал предсказуемой реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР

Россия продолжит доносить свои аргументы по Донбассу до оппонентов. Их реакция на признание ЛНР и ДНР была прогнозируемой. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона на всех уровнях остается открытой для продолжения дипломатических контактов и заинтересована в них, - заверил Песков. - Дальше все будет зависеть от наших оппонентов". "Их реакция предсказуемая, прогнозируемая", - добавил он.

"Будем продолжать работать, терпеливо доносить нашу аргументацию", - заключил Песков.