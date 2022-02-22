Песков: Президент самостоятельно написал речь обращения по признанию ДНР и ЛНР

Президент был предельно собран во время телеобращения о признании ЛНР и ДНР, но когда речь шла о трагедиях, добавил эмоций. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Костяк обращения фактически целиком готовил сам президент. Он непосредственный автор", - сказал Песков. Он уточнил, что специальной публикации телеобращения не предусмотрено, его можно найти на сайте Кремля.

"Однозначно вчера, естественно, президент, как и ранее в аналогичных ситуациях, демонстрировал максимальную собранность, - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. - И когда речь шла о концептуальных размышлениях - да, там более спокойная манера оглашения". "А где речь идет о нашем времени, трагических событиях, конечно же, к этой максимальной особенности добавляются и эмоции", - заметил он.