Песков: "Северный поток-2" не имеет отношения к политике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приостановку сертификации "Северного потока-2", заявив журналистам, что это не политический проект, а сугубо экономический. И есть надежда, что приостановка - временный шаг.

К заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации проекта "Северный поток-2" можно относиться только с сожалением - "потому что мы же постоянно говорили о том, что этот проект не имеет никакого отношения к политике и не должен иметь", сказал Дмитрий Песков.

"Это сугубо экономический, коммерческий проект, который помимо просто взаимной выгоды еще призван стать стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе", - отметил он.

И в этом проекте заинтересованы как поставщики, так и получатели газа, в первую очередь ФРГ, а также остальные европейские страны, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. "То, что такие проекты тормозятся, будем надеяться, временно, в силу разных политических причин, с нашей точки зрения, это неверно", - пояснил он.