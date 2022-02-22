Платформа соцсетей Трампа лидирует по загрузкам в чарте приложений Apple

Truth Social, новая платформа для социальных сетей, поддерживаемая бывшим президентом США Дональдом Трампом, по состоянию на утро вторника занимала первое место в чарте загрузки бесплатных приложений Apple.

По сообщению Reuters, платформа представила пробный программный запуск поздно вечером в воскресенье, и многим пользователям было предложено присоединиться к списку ожидания. Некоторые из них, кто пытался зарегистрироваться, сообщали о сбоях при попытке создать учетную запись, хотя такие проблемы обычно распространены в ранних выпусках приложений. ОткрытиеTruth Social несколько раз откладывалось. Полный запуск был первоначально запланирован на 21 февраля, но эта дата была перенесена на 31 марта.

Судя по снимкам экрана со страницей со списком приложений Truth Social, дизайн платформы больше всего напоминает Twitter, одну из социальных сетей, которая отстранила Трампа от контента после беспорядков 6 января в Капитолии США. Платформа стремится отличиться своей философией модерации контента, а веб-сайт называет ее "американской социальной медиа-платформой "Большая палатка", которая поощряет открытый, свободный и честный глобальный диалог без дискриминации по отношению к политической идеологии", отмечает CNBC.