Появился трейлер мультфильма "Константин" от DC

На YouTube-канале IGN появился трейлер короткометражного мультфильма Constantine: The House of Mystery. Дата премьеры пока неизвестна.

В центре сюжета Джон Константин, который попадает в Дом тайн, где вступает в схватку с демонами. Героя озвучил Мэтт Райан, который сыграл Константина в сериале 2014 года, а также появлялся в этой роли в "Бэтвумен" и "Флэше".

Ранее стало известно, что для стриминга HBO Max готовится перезапуск сериала от Джей Джей Абрамса. А к фильму с Киану Ривзом могут снять сиквел.