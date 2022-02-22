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Появился трейлер мультфильма "Константин" от DC

Новости
    22.02.2022, 09:29
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

На YouTube-канале IGN появился трейлер короткометражного мультфильма Constantine: The House of Mystery. Дата премьеры пока неизвестна.

В центре сюжета Джон Константин, который попадает в Дом тайн, где вступает в схватку с демонами. Героя озвучил Мэтт Райан, который сыграл Константина в сериале 2014 года, а также появлялся в этой роли в "Бэтвумен" и "Флэше".

Ранее стало известно, что для стриминга HBO Max готовится перезапуск сериала от Джей Джей Абрамса. А к фильму с Киану Ривзом могут снять сиквел.

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