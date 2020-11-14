Петер Стормаре анонсировал сиквел "Константина" с Киану Ривзом

Шведский и американский актер Петер Стормаре, сыгравший Люцифера в художественном фильме 2005 года "Константин: Повелитель тьмы", внезапно объявил, что сиквел ленты уже находится в разработке. Причем сделал он это в своем Instagram в пятницу, 13-го.

"Сиквел в работе", - коротко подписал Петер снимок, на котором он - в образе.

Подробностей нет. Дат тоже. Вернется ли к роли Киану Ривз - еще не ясно. (Столько вопросов - и так мало ответов.)

При этом стоит заметить, что на минувшем Comic-Con режиссер Фрэнсис Лоуренс, продюсер Акива Голдсман и Ривз вновь заявили, что не против снять продолжение картины - "да хоть завтра". Дело за Warner Bros.

В основе "Константина" - хоррор-комикс Hellblazer, стартовавший на Vertigo. При этом дебютировал Константин как второстепенный персонаж в "Болотной твари" Алана Мура.