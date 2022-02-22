Постпред РФ в ООН Небензя: Киев сделал все, чтобы разрушить Минские соглашения

Киев сделал все, чтобы саботировать и разрушить Минские соглашения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, сильно ошиблись те, кто рассчитывал на миролюбивый настрой украинской власти. "Киев очень быстро вернулся к воинственной риторике и продолжил обстрелы мирных жителей, - подчеркнул дипломат. - Самое главное здесь - это отказ Киева говорить напрямую с представителями Донецка и Луганска".

Небензя также обратил внимание Запада на неоспоримые факты: Киев стянул к линии соприкосновения в Донбассе 120-тысячный воинский контингент. Не исключены провокации.

Москва не может допустить новой бойни, поэтому президентом России Владимиром Путиным и было принято решение о признании ЛНР и ДНР.