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22.02.2022 13:13
Рубрика: Происшествия

Президент присвоил генеральские звания представителям высшего состава МВД

Текст: Михаил Фалалеев

Министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи поздравил сотрудников центрального аппарата и территориальных органов МВД России с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава. Об этом сообщил пресс-центр МВД.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий" 17 февраля. В соответствии с ним звание генерал-лейтенанта полиции было присвоено Павлову Василию Петровичу - министру внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике. Звание генерал-майора полиции присвоили Авдееву Игорю Александровичу - начальнику Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, Еговцеву Вячеславу Петровичу - начальнику УМВД России по Забайкальскому краю, Котову Владимиру Александровичу - заместителю начальника ГУ МВД России по Воронежской области - начальнику полиции, Розину Александру Николаевичу - главному инспектору МВД России Токареву Андрею Владимировичу - заместителю начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальнику полиции.

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Звания генерал-майора юстиции получили два офицера: Глазков Алексей Алексеевич - заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю - начальник Главного следственного управления, и Петряшов Сергей Николаевич - заместитель начальника ГУ МВД России по Воронежской области - начальник Главного следственного управления.

Министр отметил, что принятое главой государства решение является признанием их заслуг. Владимир Колокольцев подчеркнул, что такая оценка предъявляет особые требования - держать высокую планку, делать все необходимое для более эффективной защиты граждан от преступных посягательств.

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