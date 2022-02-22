Президент Сербии Вучич: 85 процентов сербов будут на стороне России

Президент Сербии Александр Вучич после решения президента России Владимира Путина о признании народных республик Донбасса заявил, что 85% сербов будут на стороне России.

Как сообщает РИА Новости, накануне в эфире TV Pink Вучич сказал, что подавляющее большинство граждан Сербии в любом случае поддерживают Россию.

"Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда высказывала поддержку целостности Украины, а с третьей стороны - у вас всегда есть 85% нации, которые, что и как бы ни произошло, будут на стороне России, и это данность, с которой как президент имею дело", - заявил сербский лидер.