Комитеты Госдумы поддержали договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

Комитеты Госдумы по международным делам и делам СНГ рекомендовали ратифицировать Договоры о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР. Об этом сообщил глава международного комитета Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Вопрос, уточнил он, предлагается рассмотреть на пленарном заседании палаты в 12.00.

"Уверен в единогласной поддержке соглашений депутатским корпусом. Другого решения быть не может!" - заявил депутат.

"Мы понимаем, что могут быть и санкции, и другие решения на международных площадках, но все это не идет в сравнении с тем, что жизни людей будут спасены", - отметил Слуцкий в разговоре с журналистами.

Напомним, что неделю назад Госдума обратилась к президенту России с просьбой признать ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Договоры подтверждают курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с ДНР и ЛНР, налаживание масштабного, многоуровневого взаимодействия.

Накануне с той же просьбой выступило руководство Донецкой и Луганской народных республик. Владимир Путин после заседания Совбеза, где обсуждалась эта тема, обратился к гражданам РФ, заявив, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что киевский режим не признает никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также с руководством республик были подписаны договоры о сотрудничестве, а затем внесены в ГД.