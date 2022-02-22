Путин: Отказ Украины от вступления в НАТО было бы лучшим решением

Лучшим решением сегодня был бы самостоятельный отказ Украины от вступления в НАТО, заявил президент Владимир Путин.

"По сути реализовали бы идею нейтралитета", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Российский лидер еще раз напомнил, что Москва категорически против членства Украины в Североатлантическом альянсе, потому что это представляет угрозу нашей стране, и есть тому аргументы. "Мы говорим об этом публично и уже много-много раз об этом говорили. Это является предметом нашего острого спора с Вашингтоном и НАТО", - подчеркнул Путин.