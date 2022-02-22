Путин: Отношения с Украиной испортились после госпереворота

Отношений Москвы и Киева ухудшилось именно после государственного переворота и незаконного захвата власти на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимоотношений с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал", - сказал российский глава.

Он добавил, что Россия поддерживает суверенитет бывших советских республик, а ситуация с Украиной является исключением из-за внешнего влияния на эту страну.