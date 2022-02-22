Путин ответил на "горячие" вопросы после признания суверенитета ДНР и ЛНР

Владимир Путин дал первую пресс-конференцию после признания суверенитета ДНР и ЛНР. Президент ответил на вопросы об использовании вооруженных сил в России на Донбассе, рассказал, в каких границах будут признаваться республики, и заявил о реальной угрозе появления на Украине ядерного оружия.

Вначале глава государства снова напомнил, что признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией продиктовано тем, что Киев заявил о нежелании выполнять Минские договоренности. "Хочу еще раз это подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого комплекса мер. Потому что это результат компромисса", - заявил Путин журналистам. По его словам, этого компромисса было не просто добиться, учитывая, что представители ДНР и ЛНР первоначально не хотели принимать участие в договоренностях и ставить свои подписи. "Но компромисс был найден", - подчеркнул президент. Но за последние годы усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. "Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса - и не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", - заметил Путин. Он напомнил, что и первые лица Украины публично заявляли о нежелании исполнять договоренности.

"Что же дальше ждать? Ждать продолжения издевательств над людьми, этого геноцида почти четырех миллионов человек, которые живут на этих территориях? Но это действительно просто невозможно. Вы же сами видите, что происходит. Как можно это дальше терпеть?" - сказал президент. "В этом смысле, да, конечно, теперь Минских соглашений не существует. Чего же их выполнять, если мы признаем независимость этих образований?" - сказал он.

Владимир Путин подтвердил, что Россия будет оказывать ДНР и ЛНР военную помощь в случае необходимости. Президент указал на то, что этот пункт есть в договорах с ЛНР и ДНР. "Этим решением мы даем понять, что готовы исполнять взятые на себя обязательства", - пояснил российский лидер. На вопрос, как далеко готовы зайти российские войска, президент ответил, что предсказать конкретные действия невозможно, это будет зависеть от ситуации. При этом Путин подчеркнул: "Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь".

Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса - и не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями

Говоря о границах признания республик Донбасса, Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что все спорные вопросы будут разрешены путем переговоров, хотя сейчас это невозможно. "К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются и, более того, они имеют тенденцию к обострению", - указал он.

Путин также пояснил, что Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их конституциях. "Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - сказал Путин. При этом Путин выразил надежду на урегулирование спорных вопросов в будущем.

Российский президент также назвал условия для долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. "Я вам эту страшную тайну раскрою - в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем, - это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму", - сказал Путин.

Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить

По словам главы государства, Россия обсуждала эти вопросы в ходе многочасовых переговоров с европейскими партнерами. "Да и с американцами мы тоже говорили об этом не один раз", - отметил президент. "Чем - я много раз об этом говорил и еще раз хочу подчеркнуть, - чем это волеизъявление хуже того, что произошло в Косово? Да ничем! Просто там решение было принято парламентом, а здесь на общенародном референдуме. И хочу еще раз подчеркнуть: никто под дулом автомата или под штыками людей не мог согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно и приняли свое решение - воссоединиться с Россией", - сказал глава государства. Президент призвал уважать это решение. "Если те, кто как-то так или иначе оспаривает, все-таки считают себя демократическими странами, должны в конце концов признать. Это высшая форма демократии - референдум", - заметил Путин.

Еще одно условие - Украина должна заявить, что она не будет вступать в НАТО. "Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути, придерживались нейтралитета", - сказал президент.

Чем - я много раз об этом говорил и еще раз хочу подчеркнуть, - чем это волеизъявление хуже того, что произошло в Косово? Да ничем!

Другое важное условие - демилитаризация сегодняшней Украины. "Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт - это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать", - отметил глава государства.

Журналистов также интересовал вопрос, насколько реальна угроза, что Украина войдет в ядерный клуб. "Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам, и хочу сказать, что мы их услышали", - сказал Путин, говоря о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о ядерном оружии. Кроме того, глава государства заявил, что появление тактического ядерного оружия на Украине означает стратегическую угрозу для России. "Вот что мы должны иметь в виду, потому что от 110 (километров. - Прим. "РГ") можно поднять дальность до 300, до 500, ну и все. И Москва будет в зоне поражения. Для нас это стратегическая угроза, и мы это так и восприняли. И мы, конечно, самым серьезным образом должны и будем к этому относиться", - сказал Путин.

Президент отметил, что Украина еще с советских времен обладает широкими ядерными компетенциями. По его словам, там находится несколько ядерных блоков и ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо. "Там есть все для того, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля", - добавил Путин.

Комментируя действия России по Донбассу, президент заявил, что добро предполагает возможность себя защищать. "Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить", - подчеркнул Путин.