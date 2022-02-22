Путин ответил на вопрос о границах ЛНР и ДНР

"Что касается границ​​​. В каких границах мы будем признавать эти республики, - сказал президент. - Ну мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины".

"Мы рассчитываем, я это подчеркиваю, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", - заявил Путин. Но, к сожалению, сейчас это невозможно: до сих пор продолжаются боевые действия, и больше того, имеют тенденцию к обострению, добавил он.