Путин: РФ намерена продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки

Президент России Владимир Путин заявил, что энергопереход в мире не должен сопровождаться санкционными или иными ограничениями, сообщается в обращении к участникам и гостям VI Газового саммита Форума стран - экспортеров газа на сайте Кремля.

"Главной задачей является обеспечение всеобщего доступа к недорогим, устойчивым и современным источникам энергии. Убеждены, что в интересах мирового сообщества обеспечить, чтобы энергопереход не превращался в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков и, тем более, не сопровождался санкционными или иными ограничениями", - написано в обращении президента.

Как отметил Путин, Россия будет продолжать бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки, будет совершенствовать инфраструктуру.