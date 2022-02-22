Путин: Теперь Минских соглашений не существует

Все годы после подписания Минских соглашений усилиями властей в Киеве процесс мирного урегулирования был сведен к нулю, заявил президент России Владимир Путин. "Поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, и не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов.

Решение Москвы о признании ЛНР и ДНР, по словам российского лидера, продиктовано именно тем обстоятельством, что руководство Украины публично начало заявлять о том, что не собирается выполнять этих соглашений. "Что же дальше ждать? Ждать продолжения этого издевательства над людьми, этого геноцида?" - задался вопросом президент.

- Да, конечно, теперь Минских соглашений не существует. Чего ж выполнять, если мы признали независимость этих образований? - сказал Путин.

Президент заверил, что в России были заинтересованы в реализации комплекса мер минских договоренностей, потому что это результат компромисса, под документами стоят подписи руководителей республик. Один из них - Александр Захарченко, напомнил глава государства, погиб в результате теракта от рук сотрудника спецслужб Украины. "Здесь вопроса нет, это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство", - заявил Владимир Путин.