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Текст:   Марина Трубилина 
17:39 22.02.2022

Минстрой: Цифровизация снизит себестоимость жилья

Максимальный эффект от внедрения цифровых технологий в строительстве происходит на этапе эксплуатации здания. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик на круглом столе о переходе на технологии информационного моделирования (ТИМ) в Сколково.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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На уровне проектирования эффект от ТИМ-технологий минимальный, на этапе строительства он выше, но все равно не окупает затраты. Основной эффект проявляется на этапе эксплуатации здания.

Столь же эффективным может быть создание цифровой модели уже существующего здания. Ее можно делать, например, при проведении капремонта. Это станет возможно, как только появятся качественные и дешевые программные решения. Ориентировочно решения по внедрению цифровых технологий при эксплуации должны быть отработаны к 2024 году.

К концу нынешнего года должна быть сформирована система государственных информационных систем градостроительной деятельности (ГИС ГД). Пока 60% регионов еще не создали площадку, на которой потом будут сохранять те же ТИМ-модели зданий, отметил Михайлик. Для ускорения процесса Минстрой планирует предлагать регионам решения на основе систем, действующих в столице и Подмосковье.

Следствием внедрения ТИМ-моделей в строительстве должно стать повышение доступности жилья для граждан, подчеркнул замминистра. Применение ТИМ и цифрового двойника здания на этапе проектирования в долгосрочной перспективе должно обеспечить снижение стоимости проектирования, стоимости квадратного метра за счет сокращения ошибок проектировщиков и создания конкурентных условий при закупке материалов, оборудования и услуг через цифровые торговый площадки.

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