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22.02.2022 16:22
Рубрика: Культура

Фотографии Мацуева, Башмета, Гергиева - на выставке в Музее музыки

Текст: Наталья Лебедева
В Российском национальном музее музыки 24 февраля откроется выставка фотографа Евгения Евтюхова "Музыка в кадре". Через объектив его фотокамеры можно проследить всю историю современной классической музыки.

На выставке представлены более 60 фотографий, запечатлевших таких звезд, как Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Владимир Федосеев, Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Пласидо Доминго и многих других.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Это не парадные, статичные портреты. На фотографиях - сама жизнь, полная чувств и переживаний. Евтюхов снимал на концертах и репетициях и буквально ловил моменты напряженной работы и творческого поиска. Нередко он становился свидетелем настоящих драм и эмоциональных взрывов, скрытых от глаз посторонних. Музыканты выглядят на его кадрах всегда эмоционально и естественно, полностью открывая и доверяя свои переживания фотографу.

Фотографии Евгения Евтюхова узнаешь сразу, у них есть собственный стиль и цветовая гамма. Но главное, что их отличает - правдивость изображения. Зритель буквально чувствует магию присутствия, разделяет чувства людей, изображенных на фотографиях.

Музыкальная династия: Екатерина Сканави, Владимир Сканави, Александра Стычкина. 2016 год Фото: Евгений Евтюхов/Предоставлено Музеем музыки

"Выставка легенды современной фотографии Евгения Евтюхова стала своего рода зеркалом международной музыкальной сцены. Здесь мы увидим фестиваль Дениса Мацуева "Звезды на Байкале" в Иркутске, фестиваль Владимира Спивакова в Кольмаре, фестивали Юрия Башмета в Минске и в Палермо, Международный конкурс имени П.И. Чайковского и многие другие значимые международные события в сфере музыкальной культуры", - рассказывает о новой экспозиции генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Клаудио Бохоркес - немецкий виолончелист на фестивале VIVACELLO. 2016 год. Фото: Евгений Евтюхов/Предоставлено Музеем музыки

Но одними фотографиями организаторы выставки не ограничились. Здесь же можно будет увидеть пластинки, программы, рисунки и письма из коллекции музея. Выставка "Музыка в кадре" будет представлена в Российском национальном музее музыки до 15 мая.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Культура Музыка Культура Театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Персона: Валерий Гергиев Персона: Дмитрий Хворостовский Персона: Юрий Башмет РГ-Фото

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