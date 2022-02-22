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22.02.2022 13:22

Как можно оспорить сделку под давлением

Текст: Лилия Ананичева (Профессиональный медиатор по досудебному урегулированию бизнес-споров, частный детектив по экономическим (налоговым) вопросам)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 39(8687)
В судебной, налоговой практике и при оспаривании сделок иногда приходится прибегать к методам психологии. В частности, чтобы определить порок воли. Непосвященному человеку может показаться, что феномен этот не совсем правовой. На самом деле он прописан в Гражданском кодексе РФ. Там прописано, что порок воли может возникать даже в ситуациях, когда намерение и воля человека вроде бы совпадают. Такое состояние расценивается как заблуждение. Когда человек в силу своей неадекватности либо доверчивости не может правильно оценивать происходящее, он руководствуется не собственными интересами, а чужими: подпадает под давление или принуждение, не отдает себе отчета в том, к чему приведут те или иные действия. И это приводит к проблемам как в частной жизни, так и в бизнесе.

Порок воли можно рассматривать не только с точки зрения психологии, но и с учетом психиатрических аспектов. Общий момент тут один: человек не осознает значение своих действий и не способен адекватно принимать решения.

Психологическими факторами могут являться, скажем, неспособность человека повлиять на ход сделки ввиду особого состояния (высокая температура, воздействие лекарственных препаратов и тому подобное) или его превратное представление о цели контракта. К этой же группе относится внешнее давление: обман, запугивание, шантаж, стечение жизненных обстоятельств непреодолимой силы.

К сфере психиатрии относятся ситуации, когда у человека есть эмоционально-волевые заболевания психики (шизофрения, деменция, острый психоз и прочие), он не способен понять реальные результаты заключаемой сделки и последствия своих действий, увидеть ущемление своих прав.

Экспертиза порока воли в большинстве случае назначается либо судом, либо органами дознания и предварительного следствия. Проводят ее судебные эксперты: психолог и в случае необходимости психиатр. Выявить порок воли позволяют специальные тесты, биографический метод, собеседование с подэкспертным и наблюдение за ним с целью определить особенности мышления, связность речи, понимание причинно-следственных связей.

Часто экспертиза порока воли делается, чтобы оспорить договор дарения или купли-продажи квартиры

Закон ограничивает перечень лиц, которые могут обратиться в суд с целью назначения экспертизы порока воли. В их число входят законные супруги, наследники, родители, дети, опекуны или попечители. Очень часто такая экспертиза делается, чтобы оспорить договор дарения или купли-продажи квартиры, заключенный с пожилыми родственниками. Мошенники пользуются наивностью стариков и "уводят" недвижимость, ущемляя права как ее текущих владельцев, так и потенциальных наследников.

Фото: iStock
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А вот внесудебная экспертиза порока воли чаще всего применяется при оспаривании корпоративных сделок. Если наличие порока воли доказано, то сделка может быть признана недействительной и аннулирована. Потерпевшая сторона в таком случае может потребовать возмещения ущерба, если будут установлены признаки давления, насилия или обмана другой стороны.

Также внесудебная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза широко используется в налоговой практике. Она позволяет доказать реальность сделок при уже проведенной выездной налоговой проверке (камеральной либо тематической). Очень часто одну из сторон обманом склоняют к заключению договора - путем лжи, утайки, сознательного сокрытия информации, давления... Этот факт важно выявить.

Допустим, я как частный детектив опрашиваю участников сделки и всех, кто имеет к ней отношение (директоров, бухгалтеров, сотрудников). Чтобы подтвердить, что опрос проведен без порока воли, назначается соответствующая экспертиза. Для этого обязательно добровольное согласие подэкспертного. Экспертиза проводится с целью выявить у участников сделки какое-либо психологическое или психиатрическое заболевание, нарушение интеллекта, памяти и внимания - словом, то, что мешает человеку давать показания относительно своей коммерческой деятельности. Также экспертиза подтверждает либо не подтверждает ответы, которые сотрудник дает частному детективу.

Психолого-психиатрическая экспертиза бывает очень полезна и в налоговой практике, а также при урегулировании бизнес-споров

Бывает и такое, что сотрудники, которых допрашивают налоговые органы, начинают пугаться, нервничать и давать противоречивые показания. Тут тоже пригождается экспертиза порока воли. Например, это используется для оспаривания актов проверок налоговых органов.

Фото: Александр Саверкин/ ТАСС
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В моей практике был случай, когда главный бухгалтер крупного завода (второе после директора лицо) состоял в сговоре с налоговой. И этот факт выяснился на основании экспертизы порока воли. Бухгалтер долго не шел на контакт, но было понятно, что он что-то скрывает. Он начал ссылаться на порок воли при общении с налоговой службой: уверял, что не понимал значения своих действий и не мог руководить ими. Но проведенная экспертиза показала обратное - бухгалтер полностью отдавал себе отчет в своих действиях, и сговор с налоговой все-таки имел место.

Таким образом, психолого-психиатрическая экспертиза бывает очень полезна не только в судебной, но и в налоговой практике, а также при урегулировании бизнес-споров. Она помогает доказать ложные мотивы участников сделки, выявить обман и утаивание правды.

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