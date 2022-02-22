Как в День защитника Отечества пройдет салют в Москве

В пресс-службе Западного военного округа обещают: в честь Дня защитника Отечества отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина украсит ночное небо Москвы по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме. Одним из самых ярких моментов ее станет салют в цветах государственного флага страны.

Сообщается, что вечером 23 февраля из 72 салютных установок и специальных пусковых комплексов для производства салютов "Триколор" в московское небо в общей сложности выпустят свыше 12 тысяч фейерверочных изделий. Их будет более 70 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка" и другие. Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салютов обеспечат входящая в состав дивизиона батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Они дадут 30 залпов.

"Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра - от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд", - рассказали в пресс-службе ЗВО.