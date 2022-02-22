Московские ученики создадут создадут аудиогиды, чат-боты и мобильные приложения

Московские ученики предпрофильных классов создадут аудиогиды, чат-боты и мобильные приложения. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Год за годом проекты московских школьников усложняются и постепенно выходят на абсолютно новый уровень. Это возможно во многом благодаря сотрудничеству школ с ведущими вузами, научными организациями, представителями бизнес-сообщества в рамках предпрофессионального образования. Теперь к этому направлению присоединились и учреждения культуры. Мы запустили новые проекты с Музеем Победы. Старшеклассники будут не только осваивать образовательные программы в рамках метапредметного дня в локациях музея, но и самостоятельно разрабатывать музейные медиа- и ИТ-продукты для сверстников и младших школьников", - рассказала она.

Ученикам, которые будут работать над аудиогидом для экскурсантов, необходимо выбрать одну из шести предложенных тем: "Контрнаступление советских войск под Москвой", "Блокада Ленинграда", "Сталинградская битва. Соединение фронтов", "Курская битва", "Форсирование Днепра", "Штурм Берлина", а затем изучить экспозицию, собрать и обработать информацию, составить банк фотографий и видеозаписей.

Учащиеся педклассов напишут аудиоэкскурсию на русском языке, а их сверстники из медиаклассов переведут этот текст на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский или китайский язык. Помогут им в этом учителя истории и иностранных языков, кураторы из школ, профессиональные консультанты из организаций-партнеров: ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, представитель Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Мария Асеева, директор Музея Победы Александр Школьник.

Готовые работы ребята представят 7 мая в Музее Победы. Возможно использование аудиогидов в мобильном приложении, чтобы сделать их доступными широкому кругу пользователей.

Ученики IT-классов могут принять участие в IT-хакатоне. Ребятам предстоит в командах создать, например, 3D-инсталляции военной техники, оружия, трехмерные графические изображения построек, войсковых соединений и других объектов времен Великой Отечественной войны. Для того, чтобы участники могли успешно выполнить работы, организаторы проведут 15 обучающих онлайн-семинаров. Юные IT-разработчики научатся создавать чат-боты на языках Python и C#. Для ребят, которые заинтересуются разработкой цифровых двойников, подготовлены занятия по 2D- и 3D-моделированию, прототипированию и реверсивному инжинирингу. Занятия будут проходить с использованием ресурсов IT-полигона и Робокласса.