Новости

Захарова: РФ готова к переговорам с США в свете признания ЛНР и ДНР 09:36
Guardian: Британия не будет вводить полный пакет санкций против РФ 09:27
Наталья Сергунина: В Москве начался отбор разработок для строящегося кластера "Ломоносов" 09:24
В приложении "Метро Москвы" теперь можно оплачивать парковку 09:16
Фьюри и Уайт проведут поединок 23 апреля 09:09
Столичные дворцы и центры творчества подготовили программу к 23 февраля 09:09
В Пхенчхане открылся международный Форум мира 08:33
Московские ученики создадут создадут аудиогиды, чат-боты и мобильные приложения 08:31
Володин: Признание независимости ДНР и ЛНР должно остановить бойню 08:07
Небензя на заседании Совбеза ООН назвал причину признания ДНР и ЛНР 07:37
Курс доллара на открытии Московской биржи превысил 80 рублей 07:25
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине 07:06
Постпред РФ в ООН Небензя: Киев сделал все, чтобы разрушить Минские соглашения 06:30
Названы регионы России с самым низким уровнем развития транспорта 05:18
Врач Болибок предупредил о проблемах с кровью после "омикрона" 05:07
Цена нефти Brent превысила 97 долларов впервые с сентября 2014 года 04:48
Депутат Госдумы Шеремет: Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса 04:35
Вооруженные силы Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР 04:07
Bloomberg: Посольство США на Украине закрывают, дипломаты направляются в Польшу 03:30
В рамках договоров с ДНР и ЛНР Россия сможет строить военные базы в республиках 02:50
Захарова: Реакция Запада на признание ЛНР и ДНР была предсказуема 02:12
Глава ДНР назвал историческим событием признание Россией республик Донбасса 01:50
В Госдуму внесены договоры о дружбе с ДНР и ЛНР 01:17
Решение России о признании ДНР и ЛНР поддержали несколько стран 00:27
Президент Сербии Вучич: 85 процентов сербов будут на стороне России 00:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
22.02.2022 08:31
Рубрика: Общество

Московские ученики создадут создадут аудиогиды, чат-боты и мобильные приложения

Текст: Любовь Проценко

Московские ученики предпрофильных классов создадут аудиогиды, чат-боты и мобильные приложения. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова: В Москве открылись 4 центра госуслуг в обновленном дизайне

"Год за годом проекты московских школьников усложняются и постепенно выходят на абсолютно новый уровень. Это возможно во многом благодаря сотрудничеству школ с ведущими вузами, научными организациями, представителями бизнес-сообщества в рамках предпрофессионального образования. Теперь к этому направлению присоединились и учреждения культуры. Мы запустили новые проекты с Музеем Победы. Старшеклассники будут не только осваивать образовательные программы в рамках метапредметного дня в локациях музея, но и самостоятельно разрабатывать музейные медиа- и ИТ-продукты для сверстников и младших школьников", - рассказала она.

Ученикам, которые будут работать над аудиогидом для экскурсантов, необходимо выбрать одну из шести предложенных тем: "Контрнаступление советских войск под Москвой", "Блокада Ленинграда", "Сталинградская битва. Соединение фронтов", "Курская битва", "Форсирование Днепра", "Штурм Берлина", а затем изучить экспозицию, собрать и обработать информацию, составить банк фотографий и видеозаписей.

Учащиеся педклассов напишут аудиоэкскурсию на русском языке, а их сверстники из медиаклассов переведут этот текст на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский или китайский язык. Помогут им в этом учителя истории и иностранных языков, кураторы из школ, профессиональные консультанты из организаций-партнеров: ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, представитель Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Мария Асеева, директор Музея Победы Александр Школьник.

Фото: РИА Новости
Чему и как учат детей в предпрофессиональных классах в Москве

Готовые работы ребята представят 7 мая в Музее Победы. Возможно использование аудиогидов в мобильном приложении, чтобы сделать их доступными широкому кругу пользователей.

Ученики IT-классов могут принять участие в IT-хакатоне. Ребятам предстоит в командах создать, например, 3D-инсталляции военной техники, оружия, трехмерные графические изображения построек, войсковых соединений и других объектов времен Великой Отечественной войны. Для того, чтобы участники могли успешно выполнить работы, организаторы проведут 15 обучающих онлайн-семинаров. Юные IT-разработчики научатся создавать чат-боты на языках Python и C#. Для ребят, которые заинтересуются разработкой цифровых двойников, подготовлены занятия по 2D- и 3D-моделированию, прототипированию и реверсивному инжинирингу. Занятия будут проходить с использованием ресурсов IT-полигона и Робокласса.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 72 "О признании Луганской Народной Республики"
Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 "О признании Донецкой Народной Республики"
Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Главное
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших