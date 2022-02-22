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22.02.2022 18:35
Рубрика: Общество

Москвичи выстроились в очереди к пунктам сбора гуманитарной помощи

Текст: Ирина Огилько
Двенадцать пунктов сбора гуманитарной помощи беженцам с Донбасса открылись в столице. Произошло это вечером в понедельник, а уже утром вторника к ним пошли москвичи. Больше всего горожан корреспонденты "РГ" обнаружили в самом большом пункте, расположенном в ресурсном центре "Мосволонтера" на Ленинградском проспекте.
Чаще всего жители столицы несут в пункты сбора самое необходимое: чай, кофе, крупы, печенье, молочные смеси, соль... Фото: Александр Корольков/РГ Чаще всего жители столицы несут в пункты сбора самое необходимое: чай, кофе, крупы, печенье, молочные смеси, соль... Фото: Александр Корольков/РГ
Чаще всего жители столицы несут в пункты сбора самое необходимое: чай, кофе, крупы, печенье, молочные смеси, соль... Фото: Александр Корольков/РГ

Находится этот дом в пяти минутах ходьбы от Белорусского вокзала. Найти его просто: по группам людей с пакетами и коробками, выстроившимся в импровизированную очередь. Каждого пришедшего встречает волонтер в бело-красной униформе, выясняет, какую помощь человек готов оказать. Вот волонтеры помогают разгрузить паре увесистую сумку: сухие молочные смеси, упаковки овсяных хлопьев, влажные салфетки, альбомы-раскраски… "Я руковожу волонтерским отрядом "Неон". Летом выезжаем на различные работы, а заработанные средства отправляем в детские дома, - рассказал третьекурсник Московского городского педагогического университета Лев Поляков. - Когда узнали об акции, бросили клич в отряде. Собрали средства и купили товары для детей. Мы с Соней - будущие учителя начальных классов, понимаем, что ребятишкам сейчас тяжелее всего". Подруга Льва Софья Махнева устало улыбается: февраль у нее выдался "месяцем-помогатором": в выходные ездила в деревню очищать от снега дворы пенсионерам, а в понедельник покупали то, что может понадобиться детям, оказавшимся без дома.

Фото: Роман Мерзляк
Как регионы России встречают беженцев из Донецка и Луганска

Рядом еле удерживает гору из коробок с "Юбилейным" печеньем и брикетами питьевой воды студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы Ильяз Шагиев: "Зашел в магазин, купил сразу побольше. Каждый может оказаться в такой ситуации, надо помогать".

По словам студентки Ольги Поляковой, беда жителей Донецка не случайно встретила отклик у молодых москвичей: в городе хорошо развита сеть волонтерских отрядов. "Один в чат кинул клич, десяток откликнулись. Я не смогла поехать встретить беженцев, решила, буду помогать здесь, - говорит Ольга. - Учусь на четвертом курсе в академии МЧС, оказание гуманитарной помощи - моя будущая профессия".

"Пункт мы открыли в 9 утра, а люди все идут и идут, - рассказал в середине дня директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит. - Кто-то привозит целую машину разных продуктов и вещей, без которых трудно обойтись вдали от дома. А кто-то - просто нераспечатанную пачку чая. Эти маленькие капли добра образуют океаны человеческого сопереживания. Среди беженцев много детей и мы сейчас начинаем сбор одежды. Нужны теплые вещи, нательное белье, принимаем только новое с бирками. А еще очень нужны дополнительные руки. Поэтому мы открыли новый набор волонтеров по программе #Мывместе". Будет время, приходите, всем будем рады"

Откликнуться можно по телефону горячей линии: +7 800 200-34-11 или обратившись на сайт: душевная.москва.

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