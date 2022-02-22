Новости

Захарова: РФ готова к переговорам с США в свете признания ЛНР и ДНР 09:36
Guardian: Британия не будет вводить полный пакет санкций против РФ 09:27
Наталья Сергунина: В Москве начался отбор разработок для строящегося кластера "Ломоносов" 09:24
В приложении "Метро Москвы" теперь можно оплачивать парковку 09:16
Фьюри и Уайт проведут поединок 23 апреля 09:09
Столичные дворцы и центры творчества подготовили программу к 23 февраля 09:09
В Пхенчхане открылся международный Форум мира 08:33
Московские ученики создадут создадут аудиогиды, чат-боты и мобильные приложения 08:31
Володин: Признание независимости ДНР и ЛНР должно остановить бойню 08:07
Небензя на заседании Совбеза ООН назвал причину признания ДНР и ЛНР 07:37
Курс доллара на открытии Московской биржи превысил 80 рублей 07:25
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине 07:06
Постпред РФ в ООН Небензя: Киев сделал все, чтобы разрушить Минские соглашения 06:30
Названы регионы России с самым низким уровнем развития транспорта 05:18
Врач Болибок предупредил о проблемах с кровью после "омикрона" 05:07
Цена нефти Brent превысила 97 долларов впервые с сентября 2014 года 04:48
Депутат Госдумы Шеремет: Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса 04:35
Вооруженные силы Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР 04:07
Bloomberg: Посольство США на Украине закрывают, дипломаты направляются в Польшу 03:30
В рамках договоров с ДНР и ЛНР Россия сможет строить военные базы в республиках 02:50
Захарова: Реакция Запада на признание ЛНР и ДНР была предсказуема 02:12
Глава ДНР назвал историческим событием признание Россией республик Донбасса 01:50
В Госдуму внесены договоры о дружбе с ДНР и ЛНР 01:17
Решение России о признании ДНР и ЛНР поддержали несколько стран 00:27
Президент Сербии Вучич: 85 процентов сербов будут на стороне России 00:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
22.02.2022 09:24
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: В Москве начался отбор разработок для строящегося кластера "Ломоносов"

Текст: Любовь Проценко

В столице начался отбор технологичных проектов, которые станут частью инфраструктуры нового кластера "Ломоносов". Его планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году. Это одна из площадок строящегося инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы". Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что заявки принимаются по пяти направлениям. Среди решений, которыми планируется оснастить кластер - роботы-ассистенты, дроны, проекторы дополненной реальности и другие. Она рассказала:

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москве стартовало строительство научно-технологического кластера "Воробьевы горы"

"Подать заявку могут разработчики уже готовых решений. Всего предусмотрено пять направлений, включая сервисную инфраструктуру, инженерное обслуживание зданий и благоустройство. Лучшие проекты будут использованы при оснащении кластера "Ломоносов".

Отбор технологических решений пройдет в рамках программы пилотного тестирования инноваций. Ее оператором выступает Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. На первом этапе российским компаниям предлагается подать заявку на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.

На втором этапе заявленные решения пройдут испытания на базе столичных пилотных площадок. В их числе - технопарки, больницы, образовательные и культурные учреждения, промышленные предприятия и другие. После тестирования авторы наиболее перспективных разработок получат рекомендации по их внедрению в кластере "Ломоносов".

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, платформа i.moscow предоставляет предпринимателям актуальные инструменты для развития и реализации инновационных проектов в столице. Участие в программе по пилотированию проектов позволит бизнесу не только провести апробацию решений с широким охватом потенциальных пользователей, но и получить независимую экспертную оценку конкурентоспособности своего проекта, а также рекомендации по его доработке.

Подать заявку на участие в направлении "Эксплуатация здания" смогут стартапы, разрабатывающие цифровые модели зданий, оборудование и приложения для их комплексной эксплуатации, решения по охране объектов, мойке фасадов, навигации, очистке воздуха и умному освещению. "Благоустройство территории" подойдет тем, кто разрабатывает системы орошения и полива растений, умное уличное освещение, технологии по роботизированной уборке территории и навигации.

В направлении "Сервисная инфраструктура" ждут разработчиков инновационных кофейных и вендинговых аппаратов, роботизированных кафе и касс самообслуживания. В треке "Организация и проведение мероприятий" могут принять участие инновационные компании, занимающиеся организацией онлайн-конференций и вебинаров, разработчики образовательных онлайн-платформ, дронов и роботов для фото- и видеосъемки на мероприятиях, проекторов дополненной реальности. Также подать заявку можно для участия в открытом направлении, где ждут любые идеи создания инновационной среды кластера "Ломоносов".

В регионах Общество Наука Общество Образование Москва Правительство Москвы Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 72 "О признании Луганской Народной Республики"
Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 "О признании Донецкой Народной Республики"
Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Главное
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших