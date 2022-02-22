Наталья Сергунина: В Москве начался отбор разработок для строящегося кластера "Ломоносов"

В столице начался отбор технологичных проектов, которые станут частью инфраструктуры нового кластера "Ломоносов". Его планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году. Это одна из площадок строящегося инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы". Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что заявки принимаются по пяти направлениям. Среди решений, которыми планируется оснастить кластер - роботы-ассистенты, дроны, проекторы дополненной реальности и другие. Она рассказала:

"Подать заявку могут разработчики уже готовых решений. Всего предусмотрено пять направлений, включая сервисную инфраструктуру, инженерное обслуживание зданий и благоустройство. Лучшие проекты будут использованы при оснащении кластера "Ломоносов".

Отбор технологических решений пройдет в рамках программы пилотного тестирования инноваций. Ее оператором выступает Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. На первом этапе российским компаниям предлагается подать заявку на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.

На втором этапе заявленные решения пройдут испытания на базе столичных пилотных площадок. В их числе - технопарки, больницы, образовательные и культурные учреждения, промышленные предприятия и другие. После тестирования авторы наиболее перспективных разработок получат рекомендации по их внедрению в кластере "Ломоносов".

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, платформа i.moscow предоставляет предпринимателям актуальные инструменты для развития и реализации инновационных проектов в столице. Участие в программе по пилотированию проектов позволит бизнесу не только провести апробацию решений с широким охватом потенциальных пользователей, но и получить независимую экспертную оценку конкурентоспособности своего проекта, а также рекомендации по его доработке.

Подать заявку на участие в направлении "Эксплуатация здания" смогут стартапы, разрабатывающие цифровые модели зданий, оборудование и приложения для их комплексной эксплуатации, решения по охране объектов, мойке фасадов, навигации, очистке воздуха и умному освещению. "Благоустройство территории" подойдет тем, кто разрабатывает системы орошения и полива растений, умное уличное освещение, технологии по роботизированной уборке территории и навигации.

В направлении "Сервисная инфраструктура" ждут разработчиков инновационных кофейных и вендинговых аппаратов, роботизированных кафе и касс самообслуживания. В треке "Организация и проведение мероприятий" могут принять участие инновационные компании, занимающиеся организацией онлайн-конференций и вебинаров, разработчики образовательных онлайн-платформ, дронов и роботов для фото- и видеосъемки на мероприятиях, проекторов дополненной реальности. Также подать заявку можно для участия в открытом направлении, где ждут любые идеи создания инновационной среды кластера "Ломоносов".