Почему проблемы с жильем для сирот не решаются с выдачей квартир

Нехватка жилья для повзрослевших детей-сирот - вечная проблема едва ли не каждого российского региона. Строительство жилья во многих случаях ведут с нарушениями в условиях острой нехватки средств, торги на приобретение готовых квартир зачастую срываются по тем же причинам, и даже новая система предоставления сиротам жилищных сертификатов вряд ли станет панацеей.

Яркий пример сложностей с такого рода жильем - ситуация, сложившаяся в Орловской области. Известная история с непригодным для жизни восьмиквартирным бараком не так давно прогремела на всю страну: построенный на пустыре дом, всем своим видом напоминающий сарай, стал разваливаться на глазах первых его жильцов. Теперь сироты, съехавшие из тех "студий", под контролем прокуратуры области решают квартирный вопрос дальше. В надзорном органе по итогам проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, назвали главные причины сложившейся с этими квартирами ситуации. В качестве примера здесь привели областной центр: в очереди на квартиры - свыше 300 выпускников интернатов. И аукционы на приобретение жилья объявлялись регулярно, только вот зачастую они были признаны несостоявшимися.

"Муниципальным заказчиком были установлены фактически невыполнимые требования для потенциальных участников закупки, - сделали вывод в прокуратуре региона. - А именно: значительно укрупнены лоты, что исключило возможность участия в закупке организаций, заинтересованных в представлении необходимого имущества, но не имеющих возможность поставить большое количество жилых помещений". Там же привели в пример один аукцион на покупку сразу 19 квартир и второй - на 43 квартиры. Такие условия предполагают, что заявку на участие в конкурсе подадут очень крупные застройщики, которые уже возвели дома с однушками, подходящими по площади под "сиротское жилье". Более того, они должны были быть готовы реализовать такие квартиры по цене гораздо ниже рыночной.

Орловская ситуация на строительном рынке ожидаемо привела к тому, что участвовать в аукционах зачастую оказалось некому. В результате квартиры сиротам купили только в конце года и в меньшем количестве: помимо острой нехватки подходящего жилья, на него за год еще и взлетели цены.

К сиротскому квартирному вопросу привлек внимание и уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский. Он отметил, что в регионе нуждаются в жилье свыше тысячи человек из этой категории, однако как сократить эту очередь сразу - сложно даже представить.

Аукционы на приобретение жилья объявлялись регулярно, но зачастую признавались несостоявшимися

Еще в прошлом году, когда на федеральном уровне объявили о жилищном сертификате для выпускников интернатов, многие из них обрадовались шансу приобрести ту квартиру, которую захотят. К примеру, пострадавшие от халатности чиновников под Орлом жильцы разрушающегося барака заявили именно об этом. Эти дети давно выросли, имеют собственные семьи, материнский капитал и стабильный заработок. Однако что делать тем, у кого жизненная ситуация совсем другая?

В Курской области также продолжат строить и приобретать квартиры для сирот. Замглавы региона Андрей Белостоцкий, вручая сиротам ключи от нового жилья на одной из символических церемоний, отметил, что в прошлом году приобрели почти 300 квартир, в нынешнем выделенные средства позволят обеспечить жильем 400 оставшихся без попечения родителей курян. Однако, по последним данным, в списке нуждающихся в жилье значатся более полутора тысяч сирот, и помочь всем и сразу - сложная задача.

Эксперты отмечают, что квартирный вопрос стал поводом задуматься в принципе о готовности сирот к самостоятельной жизни. Ведь не напрасно квартиры и дома им предоставляют сначала на условиях социального найма: только после пятилетнего срока жилье можно перевести в собственность. Иначе неопытных выпускников интернатов могут подстеречь мошенники. Бывало, что они за бесценок выкупали полученное от государства жилье, а сироты по собственной наивности оставались без крыши над головой.

Нередки и случаи, когда элементарная неграмотность в жилищных вопросах приводит к неоправданным тратам и становится поводом для прокурорского вмешательства. Так, в Курске управляющая компания выставила сиротам счета за те услуги, которые не могла предоставлять им в принципе. Жильцы платили за содержание подвалов, лестниц, систем вентиляции и дымоудаления, печей, каминов и очагов, индивидуальных тепловых пунктов и прочего оборудования, которого в домах попросту не было. После прокурорской проверки и представления тариф по статье "Ремонт и содержание жилья" управляющая компания снизила, а плату пересчитала. В самой коммунальной компании и признали, что нарушили законодательство, и виновного в этом нашли. Этого сотрудника из управляющей компании уволили. Помимо этого руководитель коммунальной фирмы оштрафован на 25 тысяч рублей за "нарушение установленного порядка ценообразования". Представители социальных служб отмечают, что подобные ситуации не редкость и, как правило, самостоятельно дети-сироты справиться с ними попросту не в состоянии.