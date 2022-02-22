Подмосковье ввело режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев

На территории Подмосковья введен режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев из республик Донбасса. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.

Особый режим предусмотрен для органов управления и системы предупреждения ЧС региона. Как уточняется в документе, режим вступил в силу с полуночи 22 февраля и введен до конца марта.

В соответствии с распоряжением властей региона беженцы уже начали прибывать в Подмосковье. Губернатор поручил обеспечить жителям Донбасса, вынужденным покинуть свои дома, максимально комфортные условия.