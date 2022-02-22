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22.02.2022 13:23

После пандемии выросло число людей, не справляющихся с кредитами

Текст: Олег Кассин (Управляющий партнер международной юридической компании "Кассин и Партнеры")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 39(8687)
Пандемия и связанные с ней ограничения ударили по национальной экономике, и ради стабилизации обстановки правительство пойдет на довольно жесткие меры. Вместе с тем финансовое положение многих россиян уже вызывает опасения: людей, у которых возникли проблемы с погашением кредитов, становится все больше.

За последние два года Центробанк не раз менял ключевую ставку. К настоящему времени ее размер достиг 9,5 процента, и это не предел. Регулятор объясняет свои меры высокими темпами инфляции. Для граждан применение такой тактики ЦБ означает, что в недалеком будущем цены и ставки по кредитам снова вырастут. Если учитывать высокую закредитованность населения, многие просто не смогут расплатиться с долгами перед банками и микрофинансовыми организациями.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В подобной ситуации закон предусматривает процедуру личного банкротства. И россияне активно ею пользуются. Согласно статистике Арбитражного суда РФ, в 2021 году было подано 192,8 тысячи заявлений о признании должника банкротом (в 2020-м - 191,3 тысячи). Причем почти 80 процентов из них касается лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (годом ранее - 62 процента). Сумма долга граждан за весь период существования личного банкротства составила 2,26 миллиарда рублей в начатых процедурах (из них 1,35 миллиарда - в завершенных).

Нетрудно догадаться, что в этом году спрос на признание банкротства возрастет, а следовательно, увеличится и нагрузка на суды. Процедуры признания могут затянуться на долгие месяцы и даже годы.

При этом в России помимо государственных судов есть суды третейские. После реформы 2015-2017 годов (введения лицензирования) их осталось не так много. Свою деятельность прекратили так называемые карманные суды, помогавшие компаниям выводить средства при банкротстве. Остались только те, кто готов играть по-честному. Их всего с десяток по стране. Однако сегодня третейские суды не вправе рассматривать дела о банкротстве. Возвращение им этих полномочий в перспективе помогло бы снять часть бремени с государственных судов, увеличить шансы россиян законно списать долги.

По новому закону должник вправе просить сохранения прожиточного минимума лишь на себя

С 1 февраля 2022 года вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе и ФЗ "Об исполнительном производстве", призванные защитить права должников (см. закон от 29.06.2021 г. N 234-ФЗ). По новым нормам в ходе принудительного взыскания задолженности гражданин гарантированно получит прожиточный минимум.

Напомню, что судебные приставы вправе удерживать до 50 (в отдельных случаях - до 70) процентов от зарплаты, пенсии и иных доходов для обеспечения обязательств перед кредиторами. В результате должники из числа пенсионеров и людей с низкими доходами порой оказывались в ситуации, когда после удержания пенсии или зарплаты у них практически не оставалось денег на жизнь. Оставшейся суммы едва хватало (а иногда и вовсе не хватало) на оплату коммунальных услуг и продукты. Как следствие, одни долги уменьшались - те, что находились на взыскании у судебных приставов, а другие копились - по платежам за ЖКУ, займам перед физическими лицами, микрозаймам и так далее.

Фото: iStock
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Теперь же если сумма, оставшаяся от доходов человека после удержаний судебным приставом, меньше прожиточного минимума, то размер удержаний можно снизить. Для этого необходимо обратиться в службу судебных приставов с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума (то есть об уменьшении размера удержаний). До 1 февраля 2022 года подать такое прошение тоже было можно. Но приставы порой отказывали должникам, и добиваться справедливости приходилось уже в суде. Сейчас в органах ФССП обязаны удовлетворять подобные заявления при условии, что должник сопроводил свое обращение документами о наличии ежемесячного дохода и его источниках, а также указал реквизиты счета, на который поступают эти доходы.

По новому закону должник вправе просить сохранения прожиточного минимума лишь на себя. Если у него на попечении есть иждивенцы и на их содержание требуются деньги, то придется, как и прежде, обращаться в суд и доказывать, что соответствующие суммы также нужно защитить от удержания. Стоит иметь в виду, что когда судебный пристав удерживает с доходов суммы для погашения долгов по алиментам, возмещению вреда жизни и здоровью, то заявление о сохранении заработной платы и иных доходов не подействует.

Также следует учесть три важных нюанса. Во-первых, размер прожиточного минимума - он устанавливается ежегодно для каждого субъекта РФ, и если в вашем регионе эта сумма меньше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в среднем по стране (на 2022 год это 13026 рублей), то вы вправе требовать от приставов сохранения дохода именно в общероссийском размере. Во-вторых, к доходам, на которые может быть обращено взыскание, не относятся детские пособия, пенсия по потере кормильца и алименты, поступающие на ваш счет. Поэтому пристав - по вашему заявлению - обязан сохранить вам прожиточный минимум плюс оставить неприкосновенными данные выплаты. В-третьих, ограничивать сумму удержаний не станут автоматически. Если должник не подал письменное заявление в орган ФССП, приставы, как и ранее, будут иметь полное право списывать с его счетов до 50 (либо до 70) процентов от дохода, даже если остаток меньше прожиточного минимума.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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