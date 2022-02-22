Поздравление с Днем защитника Отечества

Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы вновь обращаем слова благодарности всем, кто избрал делом своей жизни защиту Родины, кто с честью и достоинством исполняет свой воинский долг.

Этот день - праздник всех настоящих мужчин, преданных своей Отчизне, готовых защищать свой дом, свою семью - маленькую частичку Родины.

Особую признательность хочу выразить ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, участникам боевых действий и всем тем, кто сегодня стоит на боевом посту, защищая суверенитет и безопасность России.

От всего сердца желаю вам, уважаемые калужане, здоровья и благополучия, энергии и оптимизма, счастья жить под мирным небом, плодотворно трудиться на благо родного города!

Глава городского самоуправления города Калуги

Юрий Моисеев