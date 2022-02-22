Система подготовки рабочих кадров изменится кардинально

Новая система подготовки рабочих кадров - профессионалитет - диктует свои условия обучения, и этим переменам рады прежде всего абитуриенты. Работодатели, в свою очередь, заявляют об обострении конкуренции за кадры. Изменения коснутся как образовательных программ, так и принципов набора студентов.

Ориентир на практику

Пока в регионах полным ходом идет соревнование профессионалов WorldSkills Russia, все внимание приковано к ставшему популярным среднему профобразованию в целом. В преддверии областных чемпионатов среди будущей рабочей аристократии по колледжам и техникумам прокатилась волна обновления лабораторий и производственных мастерских. В Белгородской области, где образовательный процесс не обходится без якорных работодателей - непосредственных заказчиков подготовки кадров, и материальная база совершенствуется не без помощи бизнеса. Однако, как отмечают сами представители крупных агрохолдингов и промышленных предприятий, это не самое важное.

Реформа профобразования, которая прошла в Белгородской области примерно десятилетие назад, принесла свои плоды. Сегодня некоторая часть техникумов и колледжей - де-факто подразделения гигантов региональной экономики. Предприятия не только вкладываются в материальную базу ссузов, но и создали целые программы обучения педагогике профессионалов на собственных производствах. Ведь львиная доля времени обучения студентов занята практикой, причем непосредственно в цехах и на площадках заводов и фабрик.

Этот принцип взаимодействия между белгородскими ссузами и бизнес-структурами, сначала навязанный региональными властями, а потом признанный единственно верным при тотальной нехватке кадров, теперь назван достойным тиражирования на федеральном уровне. Впрочем, вот уже несколько лет подряд практико-ориентированную модель обучения рабочих кадров внедряют в регионах Центральной России, в том числе и по инициативе самих предприятий.

Недавно в Орле менеджмент предприятий "ОСПАЗ" и "Керама Марацци" на встрече с чиновниками профильного департамента договорились о дуальном обучении по нескольким специальностям. Слесари-ремонтники и электромонтеры потребуются предприятиям сразу в нескольких отраслях. В результате стороны договорились о подготовке 100 специалистов по системе дуального обучения.

Студенты ссузов ориентированы на быстрое получение необходимых навыков и раннее трудоустройство

Впрочем, такая ситуация уже не редкость и в других регионах. Заказ на рабочие кадры в ссузы поступает в Липецкой, Тамбовской областях. Однако белгородцы, набравшись такого опыта раньше, констатируют: с переходом на профессионалитет ссузы становятся в некоторой степени самостоятельной экономической единицей, предлагая услуги по подготовке нужных кадров не только конкретным предприятиям, но и отрасли в целом. А с развитием самозанятости и микропредпринимательства их услуги станут более востребованы и в индивидуальном порядке. Работодатели подчеркивают, что эти перемены заставят заводы и фабрики еще активнее привлекать людей и заработная плата и стабильность перестанут быть главным фактором при выборе работодателя.

Точка перемен

Главным плюсом профессионалитета считается сокращение образовательных программ. Заместитель начальника департамента образовательной политики профильного министерства Белгородской области Людмила Шаповалова отмечает, что это вполне логично и ожидаемо.

- В последнее время мы видим, что и родители, и сами студенты ориентированы на быстрое получение необходимых навыков, раннее трудоустройство, - говорит она. - Это и понятно. Чем раньше они выйдут на работу, тем скорее у них появится стабильный заработок.

Для ссузов такие настроения благоприятны, ведь они способствуют росту одного из важнейших показателей эффективности - процента трудоустроенных по специальности выпускников.

Преподаватели общеобразовательных предметов все же тревожатся из-за сокращения сроков обучения: они понимают, что ненужными станут часы тех дисциплин, которые раньше считались неприкосновенными. Директор учебного центра завода "Белэнергомаш - БЗЭМ" Александр Коротченко, напротив, не видит в сокращении так называемой школьной программы ничего плохого.

- Давайте откровенно: ну кто заставит молодого парня читать того же Толстого, если ему это не интересно? - задает он риторический вопрос. - И кто помешает ему это сделать после работы в том случае, если захочется? А вот быстрое получение конкретных навыков работы - хороший стимул пойти учиться в техникум или колледж.

Людмила Шаповалова отмечает, что практико-ориентированным остается не только обучение, но и демонстрационный экзамен, принимают который не просто преподаватели-теоретики, а еще и профессионалы, ставшие лучшими на своем предприятии и в отрасли. Она добавляет, что в развитии преподавательских навыков заинтересованы сами компании, которые выступают или якорными работодателями, или предприятиями - партнерами ссузов.

Замгендиректора Агентства развития профмастерства Светлана Крайчинская отмечает, что взаимодействие с работодателями - одно из важнейших направлений работы всей образовательной системы, однако сейчас, когда так стремительно набирает обороты самозанятость, заказчиком образовательной услуги все чаще будет становиться сам студент.

- Система быстрых заработков и раннего трудоустройства - это тренд, - добавляет представитель Агентства стратегических инициатив Жанна Кадылева. - Теперь важно принимать модель человекоцентричности на рынке труда. Важно учитывать все ее элементы - от профориентации до самозанятости.

Закон привлекательности

Представители бизнес-сообщества теперь вынуждены подстраиваться под новые реалии. Руководитель учебного центра молочного агрохолдинга "Зеленая долина" Екатерина Юдина вспоминает, как непросто в самом начале было привлечь вчерашних школьников в ссуз.

- Мы должны были преодолеть стереотип, который десятилетиями дети перенимали от мам и пап: будешь плохо учиться - пойдешь коровам хвосты крутить, - с улыбкой говорит она. - Нужно было показать, что "хвосты крутить" - это очень даже достойная работа.

Но этому тоже нужно учиться - и показать все плюсы такой учебы. В Корочанском сельхозтехникуме, который, благодаря якорному агрохолдингу, напоминает элитное учреждение образования в британском стиле, для этого создали все условия: внимание вчерашних школьников привлекают и собака-робот, у которой то и дело возникают разные недомогания, и чудо-ткани для тренировок будущих ветеринарных хирургов, и современные микроскопы, и много чего еще. Ребята приходят в техникум сначала "поиграть", а на самом деле - примерить на себя профессии.

Екатерина Юдина отмечает, что совсем скоро перечень направлений подготовки ссуза пополнится несколькими новыми специальностями: от диетолога для животных до управляющего сельской усадьбой. Этап работы, когда техникум вел подготовку кадров только для себя, завершается, и наступает совершенно новый период: ссуз ориентируется на рынок труда в целом. Не зря здесь уже несколько лет учат будущих сыроваров и сити-фермеров: пул предпринимательских специальностей будет также пополняться. Екатерина Юдина отдельно отмечает, что и управляющих сельскими территориями в ссузе начнут обучать неслучайно.

- Мы сталкиваемся с нехваткой таких кадров, да и, думаю, не только мы, - констатирует она.

Александр Коротченко добавляет, что достаточно консервативным отраслям, к примеру промышленности, сложно показывать свои плюсы потенциальным сотрудникам. Агрохолдингам это удается благодаря "игрушкам", однако промышленные гиганты в этом пока уступают.

- Мы прекрасно понимаем, что молодежь сейчас сложно заставить прийти на завод, даже если предлагаем хорошую зарплату, - продолжает эксперт. - Все же понимают, что это посменная работа, строгая дисциплина и огромная ответственность. А большая часть представляет себе жизнь как самозанятость: поработал - можно и отдохнуть, сам себе хозяин. К нам приходят те, кто уже испытал на себе все прелести предпринимательства, мы их обучаем самостоятельно работе на предприятии.

Представители бизнес-структур надеются, что увлечение молодежи предпринимательством и работой на себя долго не продлится: все же это не так стабильно, как труд на огромном предприятии с комфортным корпоративным климатом и бонусами соцпакета. Иначе нехватка кадров обострится еще больше.