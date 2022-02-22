Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

Новости

Захарова раскритиковала антироссийские санкции Запада 21:53
РФ установила дипотношения с ЛНР и ДНР 21:52
Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях "омикрона" 21:43
РПЦ будет размещать эвакуированных из ДНР и ЛНР в монастырях и приютах 21:37
Мурашко: После “омикрона” могут быть осложнения на сердце и нервы 21:31
Правительство направит 2,4 млрд рублей на создание инфраструктуры к туристическим объектам 21:30
Мурашко: Около 8% россиян лечатся от коронавируса в больницах 21:18
Синоптик предупредил об “условном” похолодании на 23 февраля 21:15
Как в День защитника Отечества пройдет салют в Москве 21:00
МЧС: Поток беженцев на границе со стороны ЛДНР стал сокращаться 20:54
В Совфеде назвали ущерб ДНР и ЛНР за 8 лет 20:51
В Донецке совершено покушение на бывшего главу минобороны 20:28
Умер народный артист России Олег Вавилов 20:14
Путин: Отказ Украины от вступления в НАТО был бы лучшим решением 20:13
Путин: Добро не должно быть бессильным 20:08
Лыжники из России заняли весь подиум в масс-старте юниорского ЧМ 20:07
В Белгород прибыли первые беженцы из Донбасса 20:07
Байден анонсировал заявление по ситуации на Украине 19:56
В JPMorgan назвали ошибочными прогнозы падения рынков 19:55
Песков назвал условие восстановления отношений Москвы и Киева 19:31
ДНР фиксирует перемещение комплексов С-300 ВСУ 19:29
Росреестр предложил перейти на российские геоинформационные технологии 19:04
Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии 18:59
Подмосковье ввело режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев 18:55
Застройщикам могут продлить сроки аренды земли 18:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
22.02.2022 20:53
Рубрика: Власть

Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

Текст: Любовь Проценко
Награды лауреатам городской премии 2021 года в области обеспечения безопасности мэр Москвы Сергей Собянин вручил в канун Дня защитника Отечества.

Поздравив лауреатов с наступающим праздником, глава города сказал: "Международные вызовы диктуют свои условия и роль людей, которые выбрали свои профессии - профессия "Родину защищать" с каждым годом становится более значимой. Как и не менее значимым является обеспечение спокойствия, безопасности, правопорядка в нашем огромном городе".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Московские врачи вышли в "красные зоны" регионов

Собянин отметил, что за последние годы ситуация с преступностью в столице изменилась "значительно в лучшую сторону": "Мы все прекрасно понимаем, что задач перед городом, перед правоохранительными органами стоит огромное количество, и москвичи надеются на вас, и говорят вам спасибо. Спасибо вам от имени москвичей и от меня лично. Поздравляю с наградами".

Напомню, премии города Москвы присуждаются с 2011 года за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, реализация которых позволила существенно повысить уровень безопасности города. Ежегодно присуждается до пяти премий в размере 1 миллион рублей каждая. При присуждении премии коллективу денежная часть делится между его членами поровну.

За минувший год этой премией награждены сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Кроме того, за большой вклад в обеспечение безопасности деятельности московских судов и исполнения судебных решений наград удостоены восемь сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве. Наградили и сотрудников Главного управления МВД России по Москве наградили за заслуги в укреплении законности и правопорядка, большой вклад в обеспечение безопасности граждан при проведении общественно-политических, культурно-массовых и религиозных мероприятий в столице.

Помимо этого, награды получили девять сотрудников Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) по Москве, сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по столице.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Стенограмма: Путин ответил на вопросы по ситуации вокруг ДНР и ЛНР
Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Путин: Отказ Украины от вступления в НАТО был бы лучшим решением
Россия эвакуирует с Украины персонал дипломатических учреждений
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД