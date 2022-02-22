Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

Награды лауреатам городской премии 2021 года в области обеспечения безопасности мэр Москвы Сергей Собянин вручил в канун Дня защитника Отечества.

Поздравив лауреатов с наступающим праздником, глава города сказал: "Международные вызовы диктуют свои условия и роль людей, которые выбрали свои профессии - профессия "Родину защищать" с каждым годом становится более значимой. Как и не менее значимым является обеспечение спокойствия, безопасности, правопорядка в нашем огромном городе".

Собянин отметил, что за последние годы ситуация с преступностью в столице изменилась "значительно в лучшую сторону": "Мы все прекрасно понимаем, что задач перед городом, перед правоохранительными органами стоит огромное количество, и москвичи надеются на вас, и говорят вам спасибо. Спасибо вам от имени москвичей и от меня лично. Поздравляю с наградами".

Напомню, премии города Москвы присуждаются с 2011 года за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, реализация которых позволила существенно повысить уровень безопасности города. Ежегодно присуждается до пяти премий в размере 1 миллион рублей каждая. При присуждении премии коллективу денежная часть делится между его членами поровну.

За минувший год этой премией награждены сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Кроме того, за большой вклад в обеспечение безопасности деятельности московских судов и исполнения судебных решений наград удостоены восемь сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве. Наградили и сотрудников Главного управления МВД России по Москве наградили за заслуги в укреплении законности и правопорядка, большой вклад в обеспечение безопасности граждан при проведении общественно-политических, культурно-массовых и религиозных мероприятий в столице.

Помимо этого, награды получили девять сотрудников Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) по Москве, сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по столице.