Стеклопредприятия Владимирской области переживают кадровый голод

Одна из традиционных для Владимирской области отраслей реального сектора экономики - стекольная - в последние годы испытывает серьезный кадровый голод. Предприятиям (впрочем, не только владимирским, но и в других регионах РФ) требуются стекловары, технологи, наладчики, операторы и прочие узкопрофильные специалисты. Одна из причин такой ситуации в том, что молодые люди просто не имеют представления не только об этих профессиях, но и о многих других производственных специальностях. Крепкой связки "школа - колледж - вуз - предприятие", по мнению специалистов, по-прежнему нет, несмотря на все попытки ее создать.

Минус 20 операторов

Стекло оконное, автомобильное, художественное, медицинское, посуда, банки, бутылки, стекловолокно - далеко не полный перечень продукции, выпускаемой стекольными заводами. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей стеклянной тары Елены Емельяновой, только предприятий, специализирующихся на выпуске различных стеклянных емкостей для розлива, упаковки и хранения чего-либо, сегодня в России - 47. Есть они в Тюмени, Тверской, Московской, Ленинградской, Вологодской, Нижегородской областях и других регионах. Но рекордсмен по числу стекольных заводов - Владимирская область: здесь в городе Гусь-Хрустальном и его окрестностях этот хрупкий промысел зародился еще в XVIII веке.

- Если говорить о постперестроечной России, то пик развития стекольной отрасли пришелся на начало 2000-х годов, - объясняет Елена Емельянова. - В это время строили новые и запускали старые производственные мощности. Но в 2010 году в отрасли начался кризис перепроизводства, следствием которого стала остановка около 15 заводов. В 2018 году ситуация в отрасли стабилизировалась, стекольные заводы развиваются, проводят модернизацию, совершенствуют технологии. Однако кризис 2010-х годов оставил отпечаток, выразившийся в оттоке персонала. Сейчас мы столкнулись с проблемой нехватки специалистов.

В частности, остро не хватает стекловаров, операторов стеклоформующих машин, конструкторов, инженеров КИПиА, технологов, механиков.

- Я собрала информацию по потребности в операторах стеклоформующих машин по пяти нашим заводам. Оказалось, что им не хватает около 100 человек, и это только по пяти заводам! - приводит пример эксперт. - То есть, если усреднить данные, потребность составляет порядка 20 операторов на один стекольный завод.

Пробудить интерес

Почему система профобразования не выпускает в достаточном количестве нужных специалистов - очень непростой, как выяснилось, вопрос.

Остро не хватает стекловаров, операторов стеклоформирующих машин, конструкторов, инженеров КИПиА, технологов, механиков

- Испокон веков Владимирская область считалась центром стекольной промышленности, здесь производились практически все виды стекла, - говорит ветеран стекольного дела, бывший гендиректор завода "Красное Эхо" Юрий Клегг. - Сейчас, конечно, ситуация изменилась, но некоторые предприятия работают очень хорошо. Однако ни один местный вуз специалистов для них не готовит, в ВлГУ кафедру "Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" из-за недобора абитуриентов закрыли лет 10 назад. В вузах нескольких других регионов ситуация ненамного лучше. А ведь было время, когда к нам на практику из 15 вузов приезжали по 300 человек.

Юрий Джимович рассказывает, что в свое время он предлагал открыть кафедру на базе Гусевского стекольного колледжа, тем более что преподаватели есть. Но идея поддержки не нашла.

- Надо начинать все сначала, собирать оставшиеся старые кадры, ставить их во главе вузов, кафедр и начинать учить. Причем прежде всего - учить преподавателей, - уверен специалист-стекольщик с более чем 40-летним стажем.

Кстати, в Гусевском стекольном колледже сообщили, что на требуемые отрасли специальности ежегодно "набирают и готовят". Хотя и не в таком масштабе, как это когда-то было. Потому что интерес у молодежи к ним упал, точнее, этот интерес подчас и вовсе не зарождался.

- Когда мы набираем студентов на первый курс, первое, что мы делаем, - ведем их на близлежащие заводы, для которых готовим кадры, и показываем, где ребята смогут работать, чтобы хоть какой-то интерес и понимание были, - признается и. о. директора Гусевского стекольного колледжа Татьяна Михеева. - Потому что иногда подростки приходят, и им все равно, кем они будут - фрезеровщиками или стекловарами. Они разницы не понимают, и это проблема.

Директор Ассоциации производителей стеклотары Елена Емельянова уверена, что профильные классы в школах и школьное тестирование детей для выявления их склонностей должны иметь более прикладной характер.

- Ну вот пришел ребенок в химико-биологический класс, потому что любит химию. А в каких профессиях он может себя реализовать, он толком не знает. Потому что ему, как правило, не объясняют, какие есть профильные специальности в ссузах и вузах, какие экзамены нужно сдавать, чтобы поступить туда. Руководители вузов и колледжей, кадровики предприятий - все говорят об одном: у нас школа, колледж, вуз, работодатель - все отдельно, каждая организация сама по себе, - сетует эксперт.

В среднем зарплата оператора стеклоформующей машины равна 50-60 тысячам рублей

По мнению представителей среднего профобразования, снижение у молодежи в целом интереса к производственным специальностям - отчасти следствие падения экономики в 1990-е, когда на заводах происходили массовые сокращения работников, из-за чего опасения, а будут ли предприятия стабильно работать, у людей остались. Кроме того, дети во время учебы в школе не приучаются что-либо делать руками.

- На мой сугубо личный взгляд, школьные уроки технологии сегодня сведены к минимуму. И дети, когда растут и познают мир вокруг себя, не прикладывают руки ни к чему. Они максимум, что делают, - нажимают клавиши на клавиатуре компьютера или кнопки на смартфоне, - признает Татьяна Михеева.

Научим сами

Помня, чьих рук дело - спасение "утопающих", некоторые стекольные предприятия просто взяли инициативу по подготовке кадров на себя. Причем одно из них - компания "Экспо Гласс" из города Курлово - заключило трехсторонний договор с Гусь-Хрустальным технологическим колледжем (он сейчас находится в процессе объединения со стекольным колледжем) и курловской школой. Как объяснила Татьяна Михеева, после обращения компании возможность реализации образовательной программы была отработана со всеми сторонами, сейчас проект успешно работает.

- Мы вынуждены были этим заняться, чтобы создать для себя кадровый резерв, потому что специалистов взять негде, приходится растить самим, - объясняет директор компании по персоналу Елена Рыбакова. - На базе школы в Курлове организован филиал колледжа. В 2019 году была набрана первая группа ребят на специальность "оператор стеклоформующих машин". Потом набирали группу механиков и электронщиков, дальше планируем организовать обучение по специальности "производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий". Эти три группы специалистов придут к нам на предприятие, это целевики.

Причем для обучения будущих стекольщиков созданы максимально благоприятные условия: живущим в Курлове подросткам не надо никуда выезжать, перебираться в общежития. Их обеспечивают питанием, стипендией, и при этом они живут в домашних условиях. Но даже несмотря на это, признается Елена Рыбакова, процесс набора студентов шел поначалу непросто.

- Чтобы набрать учеников, необходимо было заслужить доверие их родителей. Приходилось разговаривать со взрослыми, чтобы они нам поверили. И они поверили. Первая группа была экспериментальной, а сегодня уже сами дети к нам на учебу просятся, - рассказывает директор предприятия по персоналу.

Сами готовят себе смену и в компании "ЭВИС" из поселка Иванищи Гусь-Хрустального района. Но по другой причине. Если на заводах, производящих стеклотару, все автоматизировано и роботизировано, то специализация этого предприятия - флористические и дизайнерские изделия из стекла: разнообразные вазы, подсвечники, елочные игрушки, сувениры. То есть ручной промысел, которому лучше всего можно обучиться прямо "у печи". Из-за чего профессия часто переходит от отца к сыну: школьник устраивается к отцу в бригаду на самую простецкую должность, смотрит, впитывает. Мастеру, который будет его опекать и передавать ему нужные навыки, предусмотрена доплата.

- Вот я беру список фамилий сегодняшних работников и тех, кто здесь трудился с момента основания завода в 1845 году. Фамилии во многом те же, - рассказывает директор компании Игорь Лобов.

К слову, с недавних пор в цехах этого завода стали проводить экскурсии, ловя двух зайцев сразу: зарабатывая деньги и популяризуя свое непростое, но очень интересное и красивое дело.

Компетентно

Оксана Яковлева, директор центра занятости населения города Гусь-Хрустального:

- Потребность в кадрах есть. Мы сегодня составляем дорожные карты, то есть продумываем непосредственные шаги, которые нам необходимо сделать совместно с департаментом труда и занятости населения Владимирской области, чтобы решить эту проблему. Такую задачу поставил перед нами глава региона. В частности, с Гусевским стекольным колледжем определяем текущую и перспективную потребность в кадрах, приоритетные направления подготовки. Если будет такая необходимость, возможно, будем выходить на руководство ВлГУ, где была когда-то "стекольная" кафедра.

Светлана Болтунова, и. о. директора департамента образования Владимирской области:

- В нашем регионе подготовку кадров для стекольных предприятий осуществляют Гусевский стекольный колледж и Гусь-Хрустальный технологический колледж, которые реализуют образовательные программы среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. В рамках этих программ возможно готовить кадры под запросы работодателей, на которые образовательные организации оперативно реагируют. В случае необходимости система профобразования готова рассмотреть возможность открытия новых образовательных программ на базе колледжей города Гусь-Хрустального. Объединение усилий двух колледжей поможет не только сохранить традиционные для стекольной отрасли направления подготовки, но и качественно развить ее под потребности градообразующих предприятий.

Кстати

По данным Ассоциации производителей стеклянной тары, в среднем зарплата оператора стеклоформующей машины четвертого разряда равна 50-60 тысячам рублей. На старте, после колледжа, этот специалист зарабатывает примерно 35 тысяч рублей. У наладчиков стеклоформующих машин (здесь тоже высшее образование не требуется) зарплата стартует в среднем от 70-80 тысяч рублей и доходит до 150 тысяч.