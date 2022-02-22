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22.02.2022 10:20
Рубрика: Происшествия

Уроженец Латинской Америки пытался сбыть в Подмосковье наркотики

Текст: Михаил Фалалеев

В Раменском сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, который вел себя подозрительно.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что при проверке документов 33-летний уроженец Латинской Америки сильно нервничал, поэтому полицейские решили провести его личный досмотр. В его рюкзаке и куртке они обнаружили два мобильных телефона, банковские карты, зип-пакет и 41 сверток с веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что вещество - наркотик амфетамин, массой около 70 граммов.

Иностранец показал, что свертки предназначались для распространения через тайники-закладки. Задержанный взят под стражу.

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