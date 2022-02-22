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22.02.2022 20:07
Рубрика: Власть

В Белгород прибыли первые беженцы из Донбасса

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Перед железнодорожным вокзалом Белгорода - больше десятка огромных автобусов. Люди с табличками готовились встретить более 500 человек из признанных суверенными Донецкой и Луганской народных республик. И когда пыльный поезд начал притормаживать на первой платформе, весь вокзальный гул затих на несколько мгновений.

Двери вагонов открылись с характерным металлическим звуком, и первыми после этого прозвучали детские голоса.

- Это все мои внуки, - указывает на четверых маленьких детей дородная женщина с высокой прической. Один из мальчиков, закружившись, падает на небольшую сумку. Она подхватывает его за рукав, одновременно следит за другими тремя, задорно командует: - От меня не отходим! - А уже подоспевшим журналистам с камерами говорит, показывая на сумку: - А это наши пожитки. Документы да кое-какие вещи схватили, и сюда.

Первые слова Татьяны в ответ на наши вопросы звучат неожиданно:

- Мы слышали в дороге - Россия нас признала. Спасибо! Даже не знаю, как это сказать… Ну все, комок в горле… Мы очень благодарны, - уже шепчет женщина. Сама она в этот момент становится как будто меньше, на глаза наворачиваются слезы. Их торопят: нужно сесть в автобус.

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- Вы напишите, что мы надеемся скоро вернуться домой, - бросает она через плечо, малышня цепляется за ее руки, старается не отставать.

Совсем юная девушка, не замечая никого вокруг, успокаивает малыша в розовом комбинезоне:

- Ну наконец-то, свежий воздух, - говорит она. - Очень долго ехали, в поезде тепло, но всем уже хотелось выйти из вагона. Мы сами из Горловки. Тяжелая была дорога. А куда сейчас? В санаторий? Ох… Мы вообще надеемся, что скоро сможем вернуться домой. Мы бы и не уехали, да рядом с нашим домом школу разбомбили… Вот после этого я ребенка в руки и бегом.

Большая часть прибывших из ДНР и ЛНР говорят о том, что долго находиться во временных пунктах не намерены. У многих - родственники в России, и потому - одни собираются в Бурятию, другие - в Сибирь, третьи - во Владимир.

- Это если не получится сразу вернуться домой, - то и дело повторяют они.

Вообще слово "домой" звучит на вокзальном перроне все чаще. Женщины ведут детей, тащат на себе небольшие рюкзаки с вещами, некоторые привезли с собой и питомцев. Коты и собаки в переносках молчаливо наблюдают за вокзальной суетой.

- А как их оставишь? - задают дончане риторический вопрос.

Всех 500 с лишним человек распределили по санаториям и оздоровительным лагерям, в Белгороде для беженцев выделили часть отеля. Пока все отдохнут в этих временных пунктах, заодно пройдут медобследование, в том числе на коронавирус.

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