В Иванове пересмотрят возмутительную корректировку платы за отопление

Ивановским властям удалось найти решение проблемы с непомерными для жителей областного центра доначислениями платы за отопление. Для этого понадобилось вмешательство губернатора региона, прокуратуры и ОНФ.

О возмутившей ивановцев корректировке платежей за тепло "РГ" рассказывала в предыдущих номерах. Напомним, что в конце января более 70 тысяч абонентов города получили квитанции АО "Ивгортеплоэнерго" с перерасчетом оплаты тепловой энергии за первые шесть месяцев 2021 года. Подобные корректировки проводятся в Иванове ежегодно, однако в этот раз доначисленные суммы, доходившие до семи - десяти тысяч рублей с квартиры, вызвали негодование потребителей и привлекли пристальное внимание контролирующих органов. Стоит заметить, что с июля прошлого года "ИвГТЭ" утратила статус единой теплоснабжающей организации города (он был передан Владимирскому филиалу ПАО "Т Плюс").

Пугающие цифры в квитанциях тепловики объяснили тем, что зима оказалась морозной и топить приходилось больше. Заплатить по счетам нужно было в кратчайшие сроки - до 10 февраля. Всем желающим в "Ивгортеплоэнерго" предлагали оформить рассрочку под 11 процентов годовых, неплательщикам грозили судом.

С каждым днем ситуация накалялась все больше. Ивановцы засыпали органы власти жалобами, возмущение горожан выплеснулось в соцсети и СМИ. Проверку законности начислений начала прокуратура области.

Повернуть развитие событий в конструктивное русло помогло только вмешательство региональных властей. Губернатор Станислав Воскресенский 15 февраля устроил в правительстве области специальное совещание по поводу корректировки платы за тепло в Иванове.

- Платежки, которые были выставлены, надо отозвать. Найти такое решение, чтобы это было по карману людям, - потребовал он.

Глава города Иванова Владимир Шарыпов рассказал о механизме пересмотра корректировки. Решено, что до 25 февраля "Ивгортеплоэнерго" через почтовую рассылку отзовет неоплаченные январские квитанции с перерасчетом. В марте потребители получат новые платежки - уже от обеих компаний, предоставлявших потребителям тепловую энергию в 2021 году: "Ивгортеплоэнерго" - за первую половину года, "Т Плюс" - за вторую. По расчетам "Т Плюс", их корректировка в большинстве случаев будет отрицательной и итоговые суммы перерасчета окажутся существенно меньше. Прежде занимавшее довольно жесткую позицию "Ивгортеплоэнерго" теперь готово пойти на уступки абонентам и предоставить уже беспроцентную рассрочку сроком на один год.

Как же быть тем, кто по старым квитанциям уже заплатил? Городские власти обещают, что тепловики зачтут внесенные суммы при дальнейших расчетах. Мало того: у оплативших январские квитки появилась возможность вернуть средства с последующим оформлением рассрочки платежа.

Чтобы разъяснить все хитросплетения скорректированной корректировки, в "Ивгортеплоэнерго" организовали горячую линию.

- Никто не мешал все эти решения, которые сейчас предлагаются, принять заранее и людей попросту не выводить из себя. Бережнее надо относиться к нашим жителям, - подытожил глава региона.

Также Станислав Воскресенский попросил прокуратуру и региональное отделение ОНФ взять резонансную ситуацию с корректировками на контроль. Прокурор области Олег Юрасов сообщил, что надзорный орган ведет проверку законности и правильности перерасчета, причем в зоне внимания находятся и "ИвГТЭ", и "Т Плюс".

- Когда нами будут закончены проверки и сделаны выводы, мы уже будем решать, какие меры и к кому применять, - уточнил Олег Юрасов.

По словам руководителя исполкома ОНФ в Ивановской области Ольги Федосеевой, активисты Народного фронта готовы выборочно проконтролировать правильность новой корректировки и оказать помощь в разъяснении утвержденного механизма перерасчета.