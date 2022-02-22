В московском метро начнется ремонт станции "Динамо"

Станция московского метро "Динамо" будет отремонтирована после возникновения течей. Как уточняет Telegram-канал департамента транспорта столицы, работы проведут без закрытия станции.

Ранее сообщалось, что на станции образовались протечки. Внешний вид "Динамо" широко обсуждался в соцсетях, однако в метрополитене официально заявили, что угрозы безопасности нет. В то же время для обследования были приглашены специалисты Тоннельной ассоциации.

Исследования проводились в течение последних полутора месяцев. Специалисты пришли к выводу, что активное строительство вокруг станции изменило течение грунтовых вод, которыми насыщены грунты.

Было решено провести ремонт и установить современные системы гидроизоляции. Также полностью восстановят все архитектурные элементы, тем более что станция является объектом культурного наследия. Ожидается, что ремонт займет не меньше года.