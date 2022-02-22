В Подмосковье встретили первый поезд с беженцами из Донбасса

Первые 911 жителей ДНР и ЛНР прибыли в подмосковный Наро-Фоминск во вторник утром. Среди пассажиров - пенсионеры, дети, люди с ограниченными возможностями, беременные женщины. 10 семей привезли с собой домашних питомцев.

Первыми в поезд, затормозивший у станции "Апрелевка", вошли волонтеры. Их задачей было выяснить, нужна ли кому-то из пассажиров медицинская помощь - все-таки люди собирались в дорогу впопыхах, под обстрелом, кто-то в спешке мог забыть нужные лекарства… Врачи оказались не нужны, а вот к мобильным телефонам волонтеров выстроилась очередь - люди просили позвонить оставшимся на Донбассе родственникам, сказать, что добрались в Россию успешно. "Дома остались муж и сын, говорят, что школы уже не работают", - поделилась с журналистами одна из беженок, представившаяся Татьяной.

А Олег Леонидов из первого донбасского поезда стал настоящей звездой. Ему буквально на днях исполнилось 80 лет, и когда началась бомбежка, он на полном серьезе собирался идти в военкомат - защищать независимость своей малой родины. "Но меня отправили в Подмосковье. Спасибо великой России, которая не бросает своих людей", - говорит пенсионер.

В Апрелевке Олега Владимировича встречала глава Клинского округа области Алена Сокольская. Она поздравила его с юбилеем и проводила до автобуса - Леонидов вместе еще с несколькими десятками беженцев будет жить в Клину. Помимо Клина, жителей ДНР и ЛНР примут еще пять подмосковных муниципалитетов - Волоколамск, Коломна, Зарайск, Подольск и Пушкино. Подмосковье выразило готовность принять 1,5 тысячи беженцев, но, скорее всего, приезжих по факту окажется больше.

"К нам сегодня приехали 180 семей. Из 911 человек - 408 детей. Все они после завершения каникул пойдут в подмосковные школы", - уже сообщил губернатор области Андрей Воробьев. Он, кстати, накануне инструктировал глав муниципалитетов, принимающих жителей Донбасса: "К нам едут люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Если они захотят работать, с работой им нужно будет помочь". Впрочем, сами беженцы очень надеются на то, что надолго в гостях они не задержатся. Люди рассчитывают к лету вернуться домой.