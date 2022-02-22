Новости

Умер бывший хоккеист "Динамо" Александр Юдин 11:03
Глава комитета ГД: Россия, признавая ЛНР и ДНР, объединяет русский мир 10:59
Глава ДНР подписал указ о призыве на военную службу 10:56
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва в ДНР 10:48
Китай разъяснил свою позицию по Украине 10:45
В Подмосковье встретили первый поезд с беженцами из Донбасса 10:44
МИД Сирии поддержал признание Россией ДНР и ЛНР 10:39
Маврикий потребовал от Google изменить статус оккупированных Британией островов 10:37
Украинские диверсанты подорвали машину на трассе Донецк-Горловка 10:35
Банк России объявил о мерах поддержки финансового рынка 10:29
Глава комитета ГД: Признание ДНР и ЛНР будет в границах Донецкой и Луганской областей 10:29
Глава ЛНР поблагодарил Путина за признание республик Донбасса 10:24
Биржевой курс евро превысил 91 рубль 10:24
МТС ответила на претензии ФАС из-за повышения тарифов 10:23
Уроженец Латинской Америки пытался сбыть в Подмосковье наркотики 10:20
Казахстан одобрил вакцину "Спутник М" против COVID-19 для подростков 10:16
Единороссы поддержали решение о признании ДНР и ЛНР 10:13
Мишустин продлил поддержку бизнеса, реализующего подакцизную продукцию 10:10
МИД КНР назвал ошибкой попытки США использовать Тайвань для сдерживания Китая 10:08
Медведев о санкциях: Давно перестали бояться, у нас крепкие нервы 10:07
Байден издал указ о санкциях за признание Россией ДНР и ЛНР 10:05
Вторник в Москве может стать самым теплым днем с начала года 10:00
ВТБ повысил ставки по ипотеке до 11,3% 09:41
Захарова: Россия готова к переговорам с США в свете признания ЛНР и ДНР 09:36
Guardian: Британия не будет вводить полный пакет санкций против России 09:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
22.02.2022 10:44
Рубрика: Власть

В Подмосковье встретили первый поезд с беженцами из Донбасса

Текст: Ирина Рыбникова

Первые 911 жителей ДНР и ЛНР прибыли в подмосковный Наро-Фоминск во вторник утром. Среди пассажиров - пенсионеры, дети, люди с ограниченными возможностями, беременные женщины. 10 семей привезли с собой домашних питомцев.

Первыми в поезд, затормозивший у станции "Апрелевка", вошли волонтеры. Их задачей было выяснить, нужна ли кому-то из пассажиров медицинская помощь - все-таки люди собирались в дорогу впопыхах, под обстрелом, кто-то в спешке мог забыть нужные лекарства… Врачи оказались не нужны, а вот к мобильным телефонам волонтеров выстроилась очередь - люди просили позвонить оставшимся на Донбассе родственникам, сказать, что добрались в Россию успешно. "Дома остались муж и сын, говорят, что школы уже не работают", - поделилась с журналистами одна из беженок, представившаяся Татьяной.

А Олег Леонидов из первого донбасского поезда стал настоящей звездой. Ему буквально на днях исполнилось 80 лет, и когда началась бомбежка, он на полном серьезе собирался идти в военкомат - защищать независимость своей малой родины. "Но меня отправили в Подмосковье. Спасибо великой России, которая не бросает своих людей", - говорит пенсионер.

В Апрелевке Олега Владимировича встречала глава Клинского округа области Алена Сокольская. Она поздравила его с юбилеем и проводила до автобуса - Леонидов вместе еще с несколькими десятками беженцев будет жить в Клину. Помимо Клина, жителей ДНР и ЛНР примут еще пять подмосковных муниципалитетов - Волоколамск, Коломна, Зарайск, Подольск и Пушкино. Подмосковье выразило готовность принять 1,5 тысячи беженцев, но, скорее всего, приезжих по факту окажется больше.

"К нам сегодня приехали 180 семей. Из 911 человек - 408 детей. Все они после завершения каникул пойдут в подмосковные школы", - уже сообщил губернатор области Андрей Воробьев. Он, кстати, накануне инструктировал глав муниципалитетов, принимающих жителей Донбасса: "К нам едут люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Если они захотят работать, с работой им нужно будет помочь". Впрочем, сами беженцы очень надеются на то, что надолго в гостях они не задержатся. Люди рассчитывают к лету вернуться домой.

Губернатор Подмосковья назвал города, где разместят беженцев из ДНР
В регионах Власть Работа власти Регионы Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Обострение ситуации в Донбассе РГ-Фото Украинские беженцы в России

Главное сегодня

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 72 "О признании Луганской Народной Республики"
Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 "О признании Донецкой Народной Республики"
Биржевой курс евро превысил 91 рубль
Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Главное
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД