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22.02.2022 00:08
Рубрика: Экономика

В Подмосковье ввели дополнительные льготы на газификацию

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 39(8687)
Еще несколько категорий подмосковных жителей получили льготы на газификацию своих домовладений. Депутаты Мособлдумы приняли закон о бесплатной газификации социально незащищенных граждан.

В число льготников попали одиноко проживающие пенсионеры и семьи, состоящие из пенсионеров, чей среднедушевой доход не превышает 12,6 тысячи рублей, многодетные и малоимущие семьи с детьми, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, люди, награжденные медалями "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя".

"Новый закон актуален: в Подмосковье многие семьи живут или планируют начать жить в частных домах", - отмечает спикер областного парламента Игорь Брынцалов. Новый закон оговаривает, что тем, кто подпадает под льготу, все работы по прокладке газопровода на участке, заведению его в дом и подключению будут оплачены из областного бюджета. А на приобретение комплекта оборудования льготники получат компенсацию в размере 80 тысяч рублей. Условиями для получения поддержки являются право собственности льготника на дом и регистрация в нем.

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