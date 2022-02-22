В Тульской области отменили QR-коды при заселении в гостиницы

Тульские власти отменили требование предъявлять QR-код либо его заменители при заселении в гостиницу или другое место коллективного пребывания.

Соответствующие изменения в указ о мерах, принимаемых в связи с повышенной готовностью, внес глава региона Алексей Дюмин.

Решение принято, исходя из сложившейся эпидемиологической обстановки. По данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 132 375 случаев заболевания коронавирусом, из них более 13 тысяч - за минувшую неделю. 80 224 человека выздоровели.