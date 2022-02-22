Владимир Ефимов: Москва передала концессионеру здание под гериатрический центр

Здание, расположенное на улице Багрицкого на западе Москвы, решено приспособить под современный дом-интернат для пожилых людей. Сделано это будет в рамках концессии, подписанной в прошлом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он рассказал:

"Город передал инвестору здание в Можайском районе площадью три тысячи квадратных метров. Здесь компания создаст гериатрический центр мирового уровня в рамках концессионного соглашения, подписанного в прошлом году. Центр рассчитан минимум на 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Он будет оснащен всем необходимым оборудованием с учетом особенностей жизни, здоровья и нужд людей преклонного возраста. Инвестиции в создание и оснащение дома-интерната составят более 600 миллионов рублей".

Город своих средств не предполагает вкладывать, отметил Ефимов. Но будущий гериатрический центр останется в собственности столицы. Концессионное соглашение подписано на 20 лет. За два года инвестор реконструирует объект, а в течение последующих 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами.

Подробностями поделился руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров: "Ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Концессионер будет осуществлять содержание центра, его текущий и капитальный ремонт. Важно, что новый социальный объект подобного типа появится в черте города: это даст возможность родственникам экономить время на дорогу и чаще навещать своих близких".

Генеральный директор фирмы-инвестора Алексей Сиднев пообещал, что москвичи старшего возраста с ослабленным здоровьем и серьезными хроническими заболеваниями смогут кардинально улучшить качество своей жизни, жить максимально самостоятельно, получая круглосуточную медицинскую помощь.