Владимирского бизнесмена заподозрили в даче взятки гостиничными номерами

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании по факту дачи взятки бывшему врио заместителя губернатора.

По информации регионального следственного управления СК РФ, с сентября по ноябрь 2021 года предприниматель оплачивал бывшему врио заместителя губернатора региона гостиничные номера и аренду дорогого автомобиля за общее покровительство и попустительство при введении в эксплуатацию строительных объектов.

- Вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью, - сообщили в СУ СК.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере), расследует первый отдел по особо важным делам регионального СУ СК во взаимодействии с региональным управлением ФСБ.