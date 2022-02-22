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22.02.2022 13:09
Рубрика: Происшествия

Владимирского бизнесмена заподозрили в даче взятки гостиничными номерами

Текст: Элина Труханова

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании по факту дачи взятки бывшему врио заместителя губернатора.

По информации регионального следственного управления СК РФ, с сентября по ноябрь 2021 года предприниматель оплачивал бывшему врио заместителя губернатора региона гостиничные номера и аренду дорогого автомобиля за общее покровительство и попустительство при введении в эксплуатацию строительных объектов.

- Вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью, - сообщили в СУ СК.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере), расследует первый отдел по особо важным делам регионального СУ СК во взаимодействии с региональным управлением ФСБ.

Главврач брянской больницы задержан за крупную взятку

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