Как воспользоваться военной ипотекой

Среди госпрограмм поддержки, которые позволяют россиянам покупать жилье на льготных условиях, особое место занимает военная ипотека, или накопительно-ипотечная система (НИС). Как ею воспользоваться и что произойдет, если вы уволитесь из Вооруженных сил до того, как погасите весь долг?

Категории лиц, имеющих право на добровольное или обязательное участие в НИС, определены статьей 9 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". При этом кредит можно брать на покупку квартиры или частного дома как на первичном, так и на вторичном рынке. Программа не распространяется на коммерческую недвижимость, апартаменты и объекты, имеющие юридический статус нежилых помещений.

Чтобы оформить военную ипотеку, следует подготовить рапорт командиру части на вступление в накопительно-ипотечную систему и получить свидетельство о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа, затем выбрать объект недвижимости и получить решение банка, заключить договор сделки и зарегистрировать ее в Росреестре.

В свидетельстве участника НИС будут прописаны персональные данные, накопленные денежные средства и сумма, предоставляемая системой в качестве первоначального взноса.

Сумма, на которую может рассчитывать военнослужащий, состоит из двух частей. Первая - стартовый взнос, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека". Он формируется из ежегодных отчислений на специальный счет участника системы. На сегодня это около 311 тысяч рублей. Вторая часть - кредит по программе "Военная ипотека", полностью оплачиваемый государством. Ежемесячный платеж не может превышать 25920 рублей.

Ставки варьируются от 5,1 до 10,1 процента годовых при сумее кредита до 4,3 миллиона рублей

В банк придется представить копию паспорта и СНИЛС, а также свидетельство о праве участника НИС. В отличие от классической ипотеки, здесь основанием для отказа в выделении заемных средств может быть только плохая кредитная история и действующие просрочки по различным долговым обязательствам.

Условия кредитования и размер процентной ставки будут зависеть от программы конкретного банка. В настоящее время ставки варьируются от 5,1 до 10,1 процента годовых при сумме кредита до 4,3 миллиона рублей. Вместе с тем действуют программы "Семейной военной ипотеки" и "Военной ипотеки с господдержкой".

Военнослужащие также могут воспользоваться программами рефинансирования военной ипотеки, которые позволяют улучшить кредитные условия и уменьшить переплату за счет нового займа с более низкой ставкой.

При увольнении из Вооруженных сил кредитные обязательства переходят на самого военнослужащего. То есть гасить остаток долга придется за счет личных средств. Если срок увольнения наступил при выслуге менее 10 лет, необходимо будет также вернуть средства целевого жилищного займа (первоначальный взнос).

Квартира, приобретенная по программе военной ипотеки, не подлежит разделу при разводе. Однако существуют прецеденты, когда суд делил недвижимость пополам между супругами согласно Жилищному кодексу РФ.