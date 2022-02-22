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22.02.2022 15:15
Рубрика: Общество

Воронежская епархия помогает переселенцам из Донбасса

Текст: Елена Яковлева

Воронежская епархия разместила на временное проживание более 70 человек. В храмах Воронежской митрополии организован сбор средств и гуманитарной помощи для переселенцев, сообщает Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви.

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- Люди искренне откликнулись на призыв помочь жителям Донбасса, - рассказал руководитель социального отдела Воронежской епархии протоиерей Виталий Давидюк. - Многие звонят, предлагают жилье, финансовую помощь, приносят продукты, одежду.

Гуманитарная помощь принимается в епархиальном центре гуманитарной помощи при храме во имя святого апостола Андрея Первозванного на ул. Хользунова д. 107Б. Принимаются продукты питания с длительным сроком хранения, одежда (в основном, теплые вещи), а также обувь, одеяла, постельные принадлежности, полотенца, товары первой необходимости и средства личной гигиены.

Помощь организована также в других епархиях Воронежской митрополии. В Россошанской епархии Воронежской митрополии священники и волонтеры дежурят в пунктах временного размещения.

- Людям, оказавшимся вдали от дома, важно наше участие, внимание, утешение, - говорит руководитель социального отдела Россошанской епархии Виктор Ильин. - Мы беседуем с ними, узнаем, в чем они нуждаются, собираем заявки и потом привозим эту помощь. Среди наших волонтеров есть юристы, и люди обращаются к ним за консультацией, помощью в оформлении документов.

В Борисоглебской епархии священники также навещают беженцев в пунктах временного размещения и привозят предметы первой необходимости.

По данным МЧС Воронежской области, на территорию региона прибыло более трех тысяч человек, из них 1,5 тысячи - дети.

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